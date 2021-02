Stahnsdorf

Betroffen von der Bombensprengung waren mehr als 3200 Menschen. Ein paar von Ihnen hat die MAZ kenngelernt. Hier lesen Sie ein paar ihrer Geschichten.

Ein großes Loch

„Der Baggerfahrer hat sie hochgenommen, sofort erkannt und gleich wieder weggelegt“, erzählte der Bauleiter der betroffenen Bonava-Baustelle, Christian Kaiser, nur wenige Stunden nach der Entdeckung der Bombe. Als er und sein Polier den „zylindrischen und spitz zulaufenden Gegenstand, zu Dreiviertel mit Sand zugedeckt“ sahen, legten sich dann auch die letzten Zweifel. Kurz danach war die Polizei vor Ort, Ordnungsamt und Kampfmittelräumdienst folgten. Dieser veranlasste dann alle weiteren Schritte – und vor allem, dass erst einmal alle Mitarbeiter die Baustelle verlassen mussten. Kaiser hoffte auf eine unkomplizierte Entschärfung. „Entweder wir haben dann ein großes Loch oder es hat alles gut funktioniert.“ Heute wissen wir: Es wurde das große Loch. Dem Baufortschritt hat es nicht geschadet, im Frühjahr werden die letzten Wohnungen an die neuen Eigentümer übergeben, so Katja Kargert, Bonava-Unternehmenssprecherin.

Hilfsbereite Jugendliche

Weil sie helfen wollten, kamen zwei junge Stahnsdorfer spontan ins Gemeindezentrum. „Ich helfe gerne und hoffe, dass uns auch geholfen wird, wenn uns mal was passiert“, so Laurenz (13). Sein Freund Jonas (13) begleitete ihn. Als die beiden Schüler des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums die vielen Blaulichter in der Annastraße sahen, wussten sie, dass sie tätig werden wollten.

Verzicht auf ein Konzert

Eine Mitarbeiterin der Freiwilligen Feuerwehr hatte seit Monaten Konzertkarten für Andrea Berg, ausgerechnet am 7. Februar. Wegen des Einsatzes rund um die Bombe in Stahnsdorf verzichtete sie jedoch darauf, hinzugehen, „Obwohl sie sich schon so lange darauf gefreut hat. Das nenne ich echte ehrenamtliche Arbeit“, zeigte sich Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert beeindruckt

Spezieller Geburtstag

Einen Bombengeburtstag hatte Tiziana Aurich: Die junge Frau wollte ein nettes Wochenende im NH Hotel feiern, als auch sie evakuiert wurde. Als Entschädigung bekam sie einen leckeren Kuchen – und die Gemeinde versprach, sie auf den nächsten Aufenthalt in Kleinmachnow einzuladen. Den Rest des Abends verbrachte sie dann im NH Hotel Potsdam, in das sie gemeinsam mit anderen Gästen aus Kleinmachnow evakuiert wurde.

Unterbrochene Nach-Weihnachtsfeier

Von ihrer Evakuierung wenig begeistert war eine Anwohnerin, die nur wenige Häuser neben dem Bombenfund lebte. Eigentlich wollte sie an diesem Freitagabend mit ihrer eigens angereisten Familie Weihnachten nachfeiern, auch ihr zweijähriges Enkelkind war dabei. Das Essen war in dem Moment im Ofen, als sie aufgefordert wurde, das Haus zu verlassen. „Jetzt muss ich stattdessen erst einmal meine Dokumente zusammensuchen“, sagte sie überfordert und machte sich Sorgen, wie ihr kranker Ehemann evakuiert würde.

Tierische Bibliothek

In der Stahnsdorfer Bibliothek fanden sich in der Bombennacht einige Tierhalter. Regina Manntz, ihr kleiner Hund und ihre Katze kamen gemeinsam mit Henrike Nowak und ihrem Kater. Auch Freundin Heike Kloss mit Beagle-Dame Jayla war mit dabei. „Unsere Katzen sind 18 und 19 Jahre alt, die konnten wir nicht einfach zurücklassen“, so Henrike Nowak.

Solidarität in der Region

Sobald bekannt wurde, dass mehr als 3000 Menschen im Sperrkreis leben, wurden in der Region von zahlreichen Menschen solidarische Hilfsangebote gemacht. So wurden den ganzen Abend über in der Facebook-Gruppe „Teltow –Kleinmachnow – Stahnsdorf“ Schlafplätze für jene offeriert, die ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten. Auch die Neuen Kammerspiele Kleinmachnow boten an, dass Evakuierte die Nacht dort verbringen könnten. Und das indische Restaurant Taj Mahal aus Stahnsdorf versprach den Betroffenen kostenlose Speisen und Tee.

Mit Verpflegung in die Notunterkunft

Aus dem damals noch offenen NH Hotel in Kleinmachnow, das auch im Sperrkreis lag, wurden etwas unter 100 Personen evakuiert. Die Gäste wurden auf die Hotels der Kette in Potsdam und Berlin aufgeteilt, die Mitarbeiter brachten Leckerbissen in die Notunterkunft im Rathaus Kleinmachnow mit.

