Kleinmachnow

Zwei Autos wurden in der Nacht zu Mittwoch in Kleinmachnow aufgebrochen.

Die bislang unbekannten Täter schlugen in der Straße Im Kamp zu, wo sie einen VW öffneten und das in der Mittelkonsole eingebaute Navigationsgerät entwendeten. Im Kapuzinerweg wurde in derselben Nacht ebenfalls ein VW aufgebrochen – auch dort stahlen die Autoknacker das Navi.

Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. An beiden Fahrzeugen konnten die Beamten Spuren sichern.

Von MAZonline