Kleinmachnow

In ein Einfamilienhaus in Kleinmachnow ist eingebrochen worden. Die Eigentümer des Hauses in der Straße Kuckuckswald waren am Sonntag tagsüber nicht daheim – diese Zeit nutzten die bislang unbekannten Täter aus.

Als die Bewohner gegen 15.45 Uhr zurückkehrten, erkannten sie, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und die Räume durchsucht. Nach einem ersten Überblick wurden Bargeld, Schmuck und weitere Wertsachen gestohlen. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

