Kleinmachnow

Ein Senior wurde in einem Supermarkt in der Kleinmachnower Karl-Marx-Straße beraubt. Ein bislang unbekannter Mann nahm dem 86-Jährigen am Montag, 18. Oktober, gegen 17 Uhr das Portemonnaie weg. Er zog das Bargeld heraus und warf die Geldbörse in ein Regal.

Räuber in Kleinmachnow mit Komplizen

Als ein Kassierer dem Senior zu Hilfe kommen, schubste der Täter ihn weg. Der Mitarbeiter verfolgte den Unbekannten bis zum Ausgang, wo dem Täter ein zweiter Mann zu Hilfe kam. Bei der Auseinandersetzung wollte ein Mann den Mitarbeiter schlagen. Dann flüchteten beide zunächst zu Fuß in Richtung Hohe Kiefer, dann mit einem silbergrauen Audi in Richtung Berlin.

Die Polizei fahndet nach den Tätern wegen räuberischen Diebstahls. Die beiden Männer sollen 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und von athletischem Aussehen sein. Sie haben kurze, dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung sowie einen Wollschal.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/5 50 80 zu melden oder das Hinweisformular im Internet zu nutzen.

Von MAZonline