An mindestens zwölf Autos in Kleinmacnow wurden in der Nacht zu Freitag die Scheiben eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt beschädigten die bislang unbekannten Täter Fahrzeuge, die in Käthe-Kollwitz-Straße, Kiefernweg und Erlenweg geparkt waren. Sie schlugen jeweils die Heck- oder Windschutzscheiben ein und verursachten dadurch einen Gesamtschaden in mindestens fünfstelliger Höhe.

Zweiter Fall in wenigen Wochen

Erst Ende April hatten Randalierer sechs Autos in Teltow beschädigt. Sie richteten auf die gleiche Art Schäden an.

Die Polizei sicherte in Kleinmachnow Spuren und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu geben können, sich an das Polizeirevier Teltow unter der Telefonnummer 03328/43 70 zu wenden. Auch das Bürgerportal der Polizei kann dafür genutzt werden.

