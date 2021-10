Mittelmark

Bisher unbekannte Einbrecher sind am Samstag zwischen 16.30 und 21.10 Uhr in das Einfamilienhaus einer 59-jährigen Teltowerin eingedrungen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten die Wohnräume nach Gegenständen, die einen hohen Wert haben. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen. Die Kripo sicherte die Spuren.

Ein ähnlicher Fall wurde ebenfalls am Sonnabend bekannt, könnte aber schon etwas weiter zurück liegen. In der Kleinmachnower Karl-Marx-Straße kam es ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, allerdings in diesem Fall zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr. Auch hier schlugen die unbekannten Täter eine Fensterscheibe ein und durchsuchten das Haus. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt.

Von MAZonline/fro