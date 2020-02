Kleinmachnow

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Betrüger, der sich am 30. Oktober letzten Jahres in Kleinmachnow als Polizeibeamter ausgab und sich Bargeld und Schmuck aushändigen ließ. Geschädigt wurde ein 79-Jähriger. Der hatte den Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters eines Geldinstituts erhalten, der ihn aufforderte, seine angeblich getätigte Überweisung ins Ausland zu bestätigen. Der Rentner gab an, keine Überweisung getätigt zu haben, was der Betrüger am anderen Ende der Leitung zum Anlass nahm mitzuteilen, dass die Polizei in der Sache bereits ermittle. Noch während des Telefonats klingelte ein Unbekannter bei dem 79-Jährigen und seiner Ehefrau (80), der sich als Kriminalbeamter vorstellte und Bezug auf die Auslandsüberweisung nahm. Der falsche Polizist forderte die 80-Jährige auf, Schmuckstücke und Bargeld als Vergleichsmaterial herauszusuchen. Mit dieser Beute verschwand der Mann in einem Auto.

Hinweise zur Identität des Abgebildeten unter 0331-55080

Von MAZonline