Beelitz/Kleinmachnow

Bei zwei Einbrüchen über das lange Osterwochenende haben Diebesbanden hohe Schäden angerichtet. Sie schlugen in Beelitz und in Kleinmachnow zu.

Beelitz: Baubretter und Klemmen entwendete

Baumaterialien im großen Maßstab haben unbekannte Täter in Beelitz gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, müssen sie über Ostern – zwischen Gründonnerstag, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, zugeschlagen haben. Die Einbrecher trennten die Kette eines Bauzaunes um die Baustelle in der Trebbiner Straße durch, um auf das Gelände zu gelangen. Von dort stahlen sie insgesamt 89 Schalungsbretter sowie 100 dazugehörige Klemmen.

Aufgrund der Größe und der Menge des Diebesgutes müssen die Täter einen Lkw oder einen größeren Anhänger zum Abtransport benutzt haben. Spuren wurden am Tatort gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kleinmachnow: Baumaschinenteile gestohlen

Hohen Schaden richteten Einbrecher in einer Firma in Kleinmachnow an. Mitarbeitern fielen die Einbruchspuren am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf und riefen die Polizei. Die bislang unbekannten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft und dort mehrere Zubehörteile für Baumaschinen gestohlen. Der Schaden wird mit mehreren zehntausend Euro angegeben. Kriminalisten sicherten Spuren. Die Ermittlungen laufen.

Von MAZonline/axe