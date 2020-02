Kleinmachnow

Wegen eines Raubes in der Förster-Funke- Allee sucht die Polizei den abgebildeten Verdächtigen. Er soll am 18. August 2019 gegen 1.40 Uhr aus einer Männergruppe heraus einen 15-Jährigen angesprochen haben, der mit Bekannten an der Bushaltestelle am Rathausmarkt war. Er forderte ihn auf, seine Bauchtasche zu zeigen, schlug ihm unvermittelt ins Gesicht und entwendete die Kopfhörer aus der geöffneten Bauchtasche. Im Anschluss verschwand der Täter mit seinen Begleitern in Richtung Rathausmarkt. Die Fahndung blieb erfolglos.

Hinweise unter 0331-55080

Von MAZonline