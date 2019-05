Kleinmachnow

Auf einer Teenager-Party ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Brand gekommen, bei dem fünf Jugendliche mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Gefeiert wurde in einem Einfamilienhaus in Kleinmachnow. Gastgeberin war die 16-Jährige Tochter der Hausbesitzer, die laut Polizei verreist waren. Die Tochter nutzte die Gelegenheit, um mit rund 30 Gästen zu feiern. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 1 Uhr nachts ein Laufband im Keller in brand.

Das Feuer konnte durch die anwesenden Gäste als auch durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Fünf Personen im Alter von 16 bis 19 Jahren erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Das Haus ist weiter bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Von MAZonline