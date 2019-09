Kleinmachnow

In Kleinmachnow ist in der Nacht zu Sonnabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer in einer Mülltonne am Haus aus und griff auf das Haus, vor allem auf das Dachgeschoss über. Dir dort liegenden Wohnräume sind nicht mehr bewohnbar. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brabndursache dauern an.

Von MAZonline