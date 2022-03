Hilfe aus Teltow ist in der Ukraine angekommen

Ivan Melnychuk aus Teltow hat sich am Mittwochabend bei der MAZ gemeldet: Die ersten beiden Lkw mit Spenden wurden an der polnisch-ukrainischen Grenze erfolgreich umgeladen, die ukrainischen Laster sind schon mit dem wertvollen Gut unterwegs ins Landesinnere. Ivan Melnychuk selbst hat sich schon wieder auf den Rückweg gemacht, als er sich aus Polen meldet. Nur kurz wird er in Teltow schlafen, sagt er, dann geht es wieder auf die Straße. Neun Ladungen wurden schon gesammelt, alle wollen möglichst rasch an die Grenze und damit zur notleidenden Bevölkerung gebracht werden.