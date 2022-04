Am langen Osterwochenende ist in Werder (Havel), Michendorf, Kleinmachnow und Teltow jede Menge los. Osterfeuer gibt es auch – zwei Osterfeuer wurden jedoch kurzfristig abgesagt. Der Überblick.

Der Vogelpark Teltow, mit Streichelzoo, hat am Ostermontag geöffnet, die Havel Therme in Werder (Havel) lädt zum Entspannen und in Michendorf gibt es was zu lachen. Quelle: dpa (Symbolbild)/MAZ/promo