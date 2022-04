Potsdamer Umland

Eine Vielfalt an interessanten Veranstaltungen, die es zu besuchen gilt, bietet das Potsdamer Umland dieses Wochenende wieder. Wollen Sie Ihren Sinnen was Gutes tun? Dann vielleicht zur Ausstellungseröffnung mit Musik nach Kleinmachnow. Oder mehr über die Geschichte des Kaffees erfahren? Da bietet sich eine Unterhaltung Freitagabend in Werder an. Hier eine Auswahl an interessanten Events, welche dieses Wochenende in der Region stattfinden.

Highlight in Ferch: Mal kurz nach Japan

Rechtzeitig zur Kirsch- und Kamelien-Blüte eröffnet der Japanische Bonsaigarten in Ferch am Freitag seine Saison. Auf 3000 Quadratmetern gibt es hier, nur wenige Schritte vom Schwielowsee entfernt, ein wahres Zentrum der japanischen Kultur: Hunderte Jahre alte Bonsaibäume, Gärten, die auf mehrere Epochen des Inselreichs basiert sind, sowie ein japanisches Teehaus laden dazu ein, sich in der Natur zu erholen.

Eintrittskarten kosten 6 Euro, ermäßigt 5 Euro und für Kinder 3 Euro. Der Bonsaigarten hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet und befindet sich in der Fercher Straße 61. Weitere Informationen auf http://www.bonsai-haus.de.

Highlight in Teltow: Dieses Rathaus bietet sich zum Lachen an

Das Musikkabarett-Duo „Schwarze Grütze“ (Dirk Pursche und Stefan Klucke) bringt sein Programm „Vom Neandertal ins Digital“ am Samstag in den Teltower Stubenrauchsaal. Voller dunklem Humor (dem Namen getreu) und geistreichen Wortspielen erwartet das Publikum ein ganz analoger Abend voller Lacher über die Absurdität – und manchmal doch auch Simplizität – unserer modernen, digitalen Welt.

Musikkabarett "Schwarze Grütze" mit Neandertal Quelle: Stefan Hoyer

Eintrittskarten kann man online für 15 Euro kaufen, vor Ort kosten sie 18 Euro. Der ermäßigte Preis ist 12 Euro. Der Stubenrauchsaal befindet sich im Teltower Rathaus, Marktplatz 1-3. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Highlight in Werder: Kaffeegeplauder, mal anders

Gemütlich Kaffee und Kuchen genießen, dabei aber auch anständig was lernen – das geht Freitagabend in Werder. Ab 16 Uhr findet am Freitag unter Leitung von Stadtführerin Jutta Enke im Kaffee Kontor am Inselmarkt ein „Kafeeplausch“ statt – dabei lernen Teilnehmer über das Leben der Familie Lendel, denen das Haus mal gehörte, die Geschichte der edlen Bohne allgemein und die alte Werdersche Kaffeetradition im Lokalen.

Ein Ticket kostet 25 Euro, eine Anmeldung unter 03327/45 0 85 ist nötig. Teilnehmer dürfen sich zum Schluss eine Tüte Kaffee vom Kontor mit nach Hause nehmen. Die Adresse ist Am Markt 21.

Ungewöhnliches in Stahnsdorf: Der Friedhof als Freilichtmuseum

Mit 130 000 Gräbern und einer Fläche von 206 Hektar zählt der Stahnsdorfer Südwestkirchhof zu den größten der Welt. Entsprechend viel gibt es hier zu entdecken – besonders, wenn man sich für Geschichte interessiert. Bei einem geführten Spaziergang am Samstag geben Friedhofsleiter Olaf Ihlefeldt und Gästeführer Gerhard Petzholtz ihr Wissen über schicksalshafte Geschichten, den Wandel der Bestattungskultur mit der Zeit, und die Symbolik der Gräber weiter. Mit einem einfachen Spaziergang können die Besucher so ins 19. und 20. Jahrhundert reisen.

Frühling auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf. Quelle: Olaf Ihlefeldt

Es finden diesen Samstag zwei Führungen statt, um 11 und 14 Uhr. Treffpunkt ist der Haupteingang des Friedhofs in der Bahnhofstraße 2. Die Tour kostet 5 Euro. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0179/37 935 03 oder auf der Website des Südwestkichhofs, www.suedwestkirchhof.de.

Kunst und Kultur in der Region

Gleich mehrere Kulturveranstaltungen finden dieses Wochenende in der Region statt. Zwei wollen wir hier hervorheben:

Im Kleinmachnower Rathaus (Adolf-Grimme-Ring 10) öffnet Freitagabend um 19 Uhr Angela Wichmanns Ausstellung „Tanz der Gedanken.“ Die Personen in ihren Bildern tragen Hüte aus Blumen – ein Zeichen für ihre Gedanken sowie die Verbindung zur Natur und das wachsende Verständnis, dass diese geschützt werden muss. Zur Ausstellungseröffnung gibt es auch Musik von der lokal ansässigen Gruppe Luna Jazz. Der Eintritt ist frei.

Auch im Teltower Bürgerhaus (Ritterstraße 10) eröffnet eine Ausstellung, hier unter dem Namen „Stadt, Land, Leute.“ Die Künstlerin Angelika Watteroth zeigt eine Auswahl ihrer Werke der vergangenen fünf Jahre –Tiere, Menschen und Stadtansichten finden alle einen Platz. Die Eröffnung findet am Sonntag um 11 Uhr statt. Eine Anmeldung im Voraus ist nötig und ist unter 03328/4781-243 oder s.schneider@teltow.de möglich.

Was es sonst noch gibt

Am Samstag…

– Startet das Märkische Ziegeleimuseum in Glindow seine Saison. Öffnungszeiten sind 10 bis 16 Uhr und die Adresse Alpenstraße 44.

– Spielt die Fercher ObstkistenBühne in Ferch am Feldsteinkamin. Sie besingen Land und Leute - und Theodor Fontane kommt auch vor. Die ObstkistenBühne ist in der Dorfstraße 3a.

– Eröffnet das Heimatmuseum Glindow (Am Kietz 3) um 11.00 seine 25. Saison. Um 14.00 gibt es eine Lesung.

– Um 20.00 spielen Viveca Lindhe & the Boys in der Bluesgarage Michendorf, Amselweg 1.

– Gibt es auch im Restaurant Los Mejores in Treuenbrietzen (Großstraße 110) ein Konzert zu genießen. Reservierungen unter 033748/84 98 99.

Von Linus Höller