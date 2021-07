Probefahrt bei Regiobus in Stahnsdorf möglich

Stahnsdorf

Die Gelegenheit ist günstig: Regiobus Potsdam Mittelmark bietet Interessierten an, sich über die Perspektiven als Busfahrer zu informieren. Das schließt die Möglichkeit ein, auf dem großen Fahrersitz den Platz einzunehmen und einen 12 Meter-Bus mal zu zu steuern. Sonnabend von 10 bis 13 Uhr ist das auf dem Betriebshof Stahnsdorf möglich.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein gültiger PKW- oder LKW-Führerschein. Busfahrer und Ausbildungsinteressenten sind eingeladen, das kreiseigene Unternehmen kennen zu lernen. Den Gästen wird ein Rundum-Paket mit Informationen zum Alltag des Personals geboten – von der Betriebsführung bis zum selbständigen Probe-Fahren eines Fahrschulbusses in Begleitung eines Fahrschullehrers.

Um- und Einsteiger willkommen

Personalleiterin Martina Druse steht für individuelle Gespräche zu den Voraussetzungen, insbesondere beim Quereinstieg sowie zu den Ausbildungs- und Arbeitskonditionen zur Verfügung. Gern können bereits Bewerbungsunterlagen, wie ein Lebenslauf und (Arbeits-)Zeugniskopien mitgebracht werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Bei vorangegangenen Probiertagen an den Standorten gelang dies bereits gut. Der Bedarf an neuen Kollegen ist weiterhin groß, so Regiobus-Sprecherin Anette Lang.

Ein kleiner Imbiss sorgt für die Stärkung der Gäste und lädt zum lockeren Austausch untereinander ein.

Anmeldungen bitte bis Dienstag per E-Mail unter personal@regiobus.pm.

Von René Gaffron