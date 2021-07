Region Teltow

Wie gut kennen Sie Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf wirklich? Sind Sie in diesem Sommer etwas mehr als sonst zuhause? Vielleicht mit Ihren Kindern – und würden Ihre Umgebung gern ein bisschen erforschen? Die MAZ hat sich eine kleine Schnitzeljagd ausgedacht, um Ihnen den Sommer etwas zu versüßen. Wer seine Lösungen einsendet, hat sogar die Chance auf einen Gewinn.

Tipps auf dem Weg zum Ziel

Sechs Wochen lang veröffentlichen wir jeweils am Samstag ein kleines Rätsel veröffentlichen, in dem es um einen besonderen Ort in Teltow, Kleinmachnow oder Stahnsdorf geht. Die Hinweise sollen es Ihnen nicht allzu einfach machen, aber wer sich ein wenig auskennt, Schulkinder im passenden Alter hat oder ein bisschen recherchiert, sollte keine Probleme damit haben, das jeweilige Kleinod herauszufinden und es vielleicht auch zu besuchen. Als Preis verlosen wir unter allen Teilnehmern in jeder Woche ein kleines MAZ-Überraschungspaket.

Hier unsere Rätselaufgabe zum zweiten Ort, den es zu finden gilt:

Ich wurde vor sechs Jahren bei Straßenarbeiten wiederentdeckt. Jetzt stehe ich neben einer Schule und werde als Mülleimer missbraucht, ein doppeltes Herz und Schmierereien zieren mich. Nur ältere Bewohner der Region können sich daran erinnern, dass ich früher Schutz geboten habe. Mindestens sieben meiner Art sind in meiner Heimatgemeinde bisher bekannt.

Haben Sie schon eine Ahnung? Dann klicken Sie auf unsere Quizbox oben im Text und geben Ihre Lösung ein. Ob Sie richtig liegen, finden Sie am nächsten Samstag in Ihrer MAZ oder auf www.MAZ-online.de heraus. Mit der Lösung veröffentlichen wir dann auch das nächste Rätsel bei unserem TKS-Quiz. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Und das war Rätsel 1:

Ich bin ein Lebewesen, befinde mich aber immer an derselben Stelle. Mein Bauchumfang beträgt mittlerweile schon fast dreieinhalb Meter. Ich erinnere an eine Schlacht im 19. Jahrhundert. Ihr findet mich, indem Ihr den Bus 626 nehmt – dann müsst Ihr aber noch rund eine halbe Stunde zu Fuß gehen, damit Ihr euch an mich lehnen könnt. Ich bin also das perfekte Ausflugsziel für einen netten Spaziergang am Wochenende.

Ich war in der ersten Runde gefragt: Die Bernadotte-Linde in Teltow-Ruhlsdorf. Quelle: Dirk Pagels

Lösung zur ersten Woche:

Wir haben nach der Bernadotte-Linde in Ruhlsdorf gesucht. Haben Sie sie gefunden? Sie steht auf einer kleinen Anhöhe, von der aus der schwedische Thronfolger Karl XIV. Johann, geboren als Jean Baptiste Bernadotte, in der Schlacht bei Großbeeren 1813 schwedische und russische Truppen gegen Napoleons Armee befehligte. Der Baum erinnert an die Befreiungskriege. Die Linde hat mittlerweile einen Stammumfang von rund 3,35 Metern.

Von Konstanze Kobel-Höller