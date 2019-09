Region Teltow

Das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin hat den Auftrag für den Ersatzneubau der Rammrathbrücke in Teltow vergeben. Generalauftragnehmer ist die Berger Bau SE. Die Bauzeit wird 24 Monate betragen. Die Ausgaben in Höhe von 5,4 Millionen Euro finanziert der Bund. Die den Teltowkanal querende Warthestraße muss im Bereich des lagegleichen Ersatzneubaus vorübergehend voll für den Verkehr gesperrt werden. Dafür laufen jetzt Abstimmungen mit der Straßenverkehrsbehörde an. Vor dem Rückbau wird zunächst eine Behelfsüberführung für Fußgänger und für Leitungen errichtet. Sobald ein konkreter Sperrtermin vereinbart wurde, wird das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin eine öffentliche Informationsveranstaltung anbieten. „Ich freue mich, dass wir mit Teltow und den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf ein abgestimmtes Bauzeitenfenster für den Ersatzneubau der baufälligen Brücke vereinbaren konnten. Damit ist die Gefahr einer außerplanmäßigen Sperrung der Rammrathbrücke aus bauaufsichtlichen Gründen vom Tisch“, sagt Rolf Dietrich als Leiter des zuständigen Wasserstraßen-Neubauamtes Berlin.

Brücke hat Betonkrebs

Die im Eigentum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes stehende Brücke wurde 1977 errichtet und weist irreparable Schäden durch Betonkrebs auf. Die Stadt Teltow hat auf die Forderung nach einer Verbreiterung des Brückenquerschnittes verzichtet, so dass die Kosten des Vorhabens vollständig durch den Bund finanziert werden. Allerdings wird der Verkehrsraum für den Ersatzneubau neu aufgeteilt (siehe Grafik). Dadurch erhält die neue Brücke auf beiden Seiten kombinierte Geh- und Radwege, wodurch die Verkehrssicherheit für Radfahrer deutlich erhöht wird.

Behelfsbrücke auch für Fußgänger

Der Errichtung einer Behelfsumfahrung für Fahrzeuge zu Lasten des Bundes hatte die zuständigen Aufsichtsbehörde (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt) nicht zugestimmt, so dass die Stadt Teltow die Bauausgaben in Höhe von rund einer Million Euro für diesen Baubehelf hätte finanzieren müssen. Stattdessen haben sich der Bund und Stadt darauf verständigt, eine zur Überführung von Leitungen erforderliche Behelfsbrücke so herzustellen, dass sie auch von Fußgängern genutzt werden kann.

Sonderregelung für Busse und Einsatzfahrzeuge

Die abgestimmte Umleitung für Kraftfahrzeuge verläuft über die Potsdamer Straße, Wilhelm-Külz-Straße und Zehlendorfer Damm. An den Kreuzungen des Zehlendorfer Damm mit der Förster-Funke-Allee und dem Thomas-Müntzer-Damm/Meiereifeld ist der Einsatz temporärer Ampeln geplant. Die Schaltung der Ampel an der Kreuzung am Stahnsdorfer Hof soll an die veränderten Verkehrsflüsse angepasst werden. Für Busse und Einsatzfahrzeuge soll eine gesonderte Umleitungsstrecke über die Oderstraße/Am Weinberg eingerichtet werden. Der entwidmete Teil der Oderstraße wird zur Nutzung ertüchtigt und mit einer Schranke gesichert. Der Schiffsverkehr auf dem Teltowkanal wird nur tageweise eingeschränkt sein. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Umleitungsstrecke für den Verkehr während des Baus der Rammrathbrücke über den Teltowkanal Quelle: Geoportal

Von MAZonline