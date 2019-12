Nach der Freigabe der Biomalzspange in Teltow sowie der neuen Landesstraße 77 zwischen der Ruhlsdorfer Straße und der Quermathe in Stahnsdorf ändert die Regiobus-Verkehrsgesellschaft Potsdam-Mittelmark zum 15. Dezember ihren Linienverkehr in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS).