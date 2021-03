Stahnsdorf

Das Industriemuseum Teltow und die Akademie 2. Lebenshälfte benötigen eine höhere Förderung. Vertreter der Vereine, die die Einrichtungen betreiben, haben den Mehrbedarf am Montagabend auf einer gemeinsamen Sitzung der Regionalausschüsse von Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf (TKS) begründet. Die für mehrere Jahre gültigen Verwaltungsvereinbarungen zur Bezuschussung der Vereine laufen Ende dieses Jahres aus.

Lohnkosten steigen um 23 780 Euro

Die Höhe des jährlichen Zuschusses beträgt für das Industriemuseum bisher 105 000 Euro. Der Anteil der Kommunen richtet sich nach deren Einwohnerzahl. Das bedeutet, dass von der Stadt Teltow 43 600 Euro kommen, von Kleinmachnow 35 200 und von Stahnsdorf 26 200 Euro. Der Antrag des Vereins sieht vor, dass Teltow seinen Anteil in den Jahren 2022 bis 2026 auf 52 000 Euro erhöht. Auch die Anteile für Kleinmachnow und Stahnsdorf sollen steigen. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Lothar Starke ist nicht zuletzt wegen des Mindestlohns ein höheres Budget erforderlich, das bisher bei insgesamt 150 000 Euro liegt. So würden die Lohnkosten im Zeitraum 2020 bis 2022 von 76 000 auf 99 780 Euro steigen. Neben den Kommunen beteiligt sich auch der Landkreis an der Finanzierung der Einrichtung, auch Spenden gibt es. Der Eintrittspreis für das Museum beträgt vier Euro. Lothar Starke verwies darauf, dass der Verein nicht nur das Museum betreibt, sondern auch das Informationszentrum zur Berufs- und Studienorientierung. Es gebe zahlreiche Kooperationsbeziehungen, darunter zu 21 Schulen und 200 Unternehmen.

Die Akademie 2. Lebenshälfte erhält von den TKS-Kommunen momentan einen jährlichen Zuschuss von 70 500 Euro. Auch in diesem Fall richtet sich der Anteil nach der Einwohnerzahl. Nach den Wünschen von Ingrid Witzsche, Leiterin des Geschäftsbereichs Süd der Akademie, soll die Summe auf 87 500 Euro erhöht werden. Das entspreche 46 Prozent der Gesamtkosten. Einnahmen werden durch Entgelte für Kurse und Veranstaltungen erwirtschaftet.

Selbst die Demografie kostet

Wie das Industriemuseum muss auch die Akademie die Gehälter anpassen. Witzsche nannte aber auch einen demografischen Grund, das Budget aufzustocken. Nach ihren Angaben wird die Gruppe der älteren Menschen in der TKS-Region bis 2030 um weitere 36 Prozent steigen – und damit auch die Zahl von Menschen, die die Angebote nutzen. Die Zielgruppe beginne bei den 50-Jährigen, sagte Witzsche. Die Teltower Kontaktstelle der Akademie besteht seit fast 30 Jahren. Sie bietet unter anderem Vorträge, IT- und Sprachkurse an und vermittelt Ehrenamtler – die auch immer gesucht werden. Ein großer Bedarf, sagte Ingrid Witzsche bestehe zum Beispiel an Wunschgroßeltern.

Die Mitglieder Regionalausschüsse hatten auf ihrer Sitzung nicht über die Finanzanträge zu entscheiden. Das ist Aufgabe der drei Kommunen. Bei ihnen gehen die Anträge jetzt in den Beratungszyklus.

Von Stephan Laude