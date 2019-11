Region Teltow

Mit Beginn des Neubaus der Rammrathbrücke in Teltow ab kommenden Montag, dem 11. November, werden die Linien 620, 629 und N 13 in beiden Richtungen zwischen Teltow, Warthestraße und Kleinmachnow, Rathausmarkt beziehungsweise Im Tal umgeleitet. Dies teilt die Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH mit.

Linie 620: Die Linie wird zwischen den Haltestellen Teltow, Warthestraße und Kleinmachnow, Rathausmarkt über Warthestraße – Oderstraße – Im Tal – Am Weinberg – Zehlendorfer Damm – Karl-Marx-Straße umgeleitet.

Linie 629: Die veränderte Linie zwischen den Haltestellen Teltow, Feuerwehr und Kleinmachnow, Im Tal wird über Saganer Straße – Oderstraße umgeleitet. Die Haltestelle Teltow, Schwarzer Weg wird von der Linie 629 während der Bauarbeiten nicht bedient.

Nachtlinie N 13: Die veränderte Linienführung zwischen den Haltestellen Teltow, Warthestraße und Kleinmachnow, Rathausmarkt fährt zu anderen Zeiten über Potsdamer Straße – Wilhelm-Külz-Straße – Zehlendorfer Damm – Karl-Marx-Straße. In Richtung Potsdam verkehrt die Linie bis zu 30 Minuten später. Aufgrund der durch die Umleitung nötigen Fahrzeitverschiebung ändern sich die Anschlüsse im Nachtverkehr. Der Anschluss von der Linie N 12 von Zehlendorf, Eiche zur Linie N 13 am S-Bahnhof Teltow-Stadt wird neu an der Haltestelle Kleinmachnow, Rathausmarkt hergestellt. Der Anschluss von der Linie N 13 von Teltow zur Linie N 12 nach Zehlendorf, Eiche muss entfallen.

Teilübersicht über die Umleitungen der Regiobusse während der Bauzeit der neuen Rammrathbrücke. Nicht im Bild sind die südlichen Haltestellen der Nachtlinie N 13 (dunkelblaue Linie) vom Zehlendorfer Damm zum Stahnsdorfer Hof – Wilhelm-Külz-Straße/Puschkinstraße – Wilhelm-Külz-Straße/Schwarzer Weg zur Potsdamer Straße in Teltow. Quelle: Regiobus

Weitere Informationen über den Umleitungsverkehr der Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH während des Neubaus der Rammrathbrücke – insbesondere zur Verlegung oder Nichtbedienung von Haltestellen auf den genannten Linien – sind mit den aktuellen Baufahrplänen der Verkehrsgesellschaft auf deren Internetseite unter www.regiobus.pm zu finden.

