Teltow

Rassistische Hetze und Konflikte haben während der Pandemie in den sozialen Medien wieder zugenommen, erklärt die Teltower Aktivistin Josefina Bajer. Auch in ihrer eigenen Region. „In der AfD-nahen Facebook-Gruppe ‚Stadt Teltow und Umgebung’ tauchten Mitte des vergangenen Jahres wieder Berichte über angebliches Fehlverhalten von Flüchtlingen in den hiesigen Heimen auf. Ich argumentierte dort, dass sie in einer schlimmen Lage sind – während des Lockdowns in den engen Räumen und erst recht während einer Quarantäne im Heim. Das wurde verständnislos abgetan.“

Vielmehr geriet die Kulturmanagerin selbst ins Visier von verbalen Angriffen. „Diskussion ist in dieser Gruppe nicht erwünscht. Ende letzten Jahres stellten Mitglieder erneut Geflüchtete als aggressiv dar. Als ich mich um einen sachlicheren Ton bemühte, gingen mich plötzlich mehrere Männer zusammen an. Sie beleidigten mich sexistisch als ‚Meldemuschi’. Ein anderer User, der die Asylpolitik der Bundesregierung verteidigte, wurde als ’Hündchen’ abqualifiziert.“

Kein Kommentar vom Admin

Einer der Administratoren der Facebookgruppe ist Jörg Wolgem, der auch als Sprecher der Kleinmachnower Siedlung „Klein Moskau“ auftritt. Zu den Vorwürfen, er würde als Moderator rassistische Hetze und Beleidigungen in der Gruppe nicht bekämpfen, sondern gar mit eigenen politischen Beiträgen fördern, wollte er sich gegenüber der MAZ nicht äußern.

Die Teltower Kulturwissenschaftlerin Josefina Bajer kämpft gegen Rechts im Netz. Quelle: Conrad Wilitzki

Doch woher kommt der raue Ton? Die Schuld an der Radikalisierung im Umgangston sieht Bajer jedenfalls nicht in der Coronakrise: „Die AfD in den Parlamenten versucht, mit ihrem unflätigen und aggressiven Verhalten die Debattenkultur zu zerstören. Das ermutigt auch ihre Anhänger, sich derart zu äußern.“ Zudem sei auch Facebook als Plattform keineswegs neutral. So sei etwa eine islamfeindliche Karikatur, die sie gemeldet hatte, nicht gelöscht worden.

„Ich weiß auch von Usern, die die Meldefunktion nutzten und aufgrund dessen von Facebook gesperrt wurden.“ Die Kulturwissenschaftlerin hatte zu diesem Thema im März auch eine kleine Erhebung veröffentlicht. Aktuell beobachtet Bajer die Ausbreitung der antisemitischen Coronaleugner-Bewegung auf dem Messenger-Dienst Telegram in Teltow und Kleinmachnow.

Lesen Sie auch:

Überhaupt verfolgt Bajer die Debatten seit langem. „Schon während der sogenannten Asylkrise 2015 wurde in der Gruppe ‚Stadt Teltow und Umgebung’ gegen Flüchtlinge gehetzt. Als besonders schlimm empfand ich folgende Situation: Ein User veröffentlichte die Adresse eines Afghanen. Diesem wurde eine Vergewaltigung unterstellt. Bei dem Hetzer handelte es sich um einen ehemaligen Polizisten, der auch das neurechte Symbol der „Thin Blue Line“ aus den USA benutzte. Als ich ihn kritisierte, solidarisierte sich plötzlich eine Nachbarin von mir mit ihm, was mich sehr ängstigte.“

Plötzlich war die Propaganda aus dem Netz ganz nah. „Wir kannten uns vom Sehen und so hatte ich zum Glück später die Möglichkeit, sie persönlich zu sprechen. Ich klärte sie über das Symbol und die Ideologie dahinter auf. Die waren ihr nicht bewusst.“

Von Conrad Wilitzki