Region Teltow

Mit einem virtuellen Weihnachtsmarkt möchte die Teltowerin Jeannette Paech den Menschen in der Region Teltow ein bisschen Weihnachtsstimmung ins Haus bringen und sie zumindest digital ein wenig näher zusammenrücken lassen.

„Ich habe gelesen, dass alle Weihnachtsmärke abgesagt sind – und da möchte ich die Leute, die zuhause sind, mit verschiedenen Angeboten auf einer virtuellen Plattform abholen“, beschreibt die Teltowerin Jeannette Paech ihr aktuelles Projekt. Gemeinsam mit Martin Adamsky, einem ehemaligen Arbeitskollegen, plant sie nun seit Mitte voriger Woche die Umsetzung ihrer Idee: Virtuelle Stände soll es geben, an denen die Besucher Geschenke kaufen können, Bastel- und Backideen, und auch einen Chat. Weihnachtliche Musik und Gedichte könnten für die passende Stimmung sorgen, stellt sich Paech vor. „Die Frage ist, was in der kurzen Zeit überhaupt umsetzbar ist.“

Alle Adventsveranstaltungen sind abgesagt Die Weihnachtsmärkte in der Region Teltow sind alle wegen Corona abgesagt. Kleinmachnow hätte die Runde am 29. November eröffnet, Stahnsdorf sollte am zweiten Adventswochenende einladen und Teltow am 13. Dezember. Damit fallen auch mögliche bereits geplante verkaufsoffene Sonntage aus. In Stahnsdorf fällt 2020 außerdem der jährlich von Bürgern auf die Beine gestellten „Lebendige Adventskalender“ aus und damit auch das Lichterfest im Gemeindezentrum. Auch Seniorenweihnachtsfeier gibt es 2020 in der Gemeinde keine.

Das weiß Adamsky, der für ein Online-Unternehmen tätig ist und sich um die Realisierung des Vorhabens kümmert. Er setzt die Plattform auf der Basis des beliebten Content-Management-Systems WordPress auf. „Der Vorteil ist, dass man hier so gut wie alles integrieren kann, was man braucht, um virtuell näher zu rutschen.“ Konkret plant er etwa einen Flohmarkt, die Möglichkeit zu einem Rezeptetausch und die Einbindung eines Videochats, vermutlich in Form einer kostenlosen Browserversion. Hier könnten Veranstaltungen stattfinden, wie etwa die Ansprache eines Weihnachtsmannes oder Wohnzimmer-Konzerte. Auch die St. Andreas Kirchengemeinde will sich mit einem Beitrag beteiligen – damit auch jene, die das Haus nicht verlassen können, nicht ganz auf die Weihnachtsmesse verzichten müssen.

Bis zum Nikolaustag am 6. Dezember soll die Plattform spätestens fertig und unter der Internet-Adresse http://weihnachtsmarkt.lebenswert-potsdam.de erreichbar sein, kündigt er an. Neugierige dürfen auch vorher probieren, die URL zu erreichen – vielleicht haben sie ja Glück. Natürlich werden alle Sicherheitsstandards erfüllt, die Seite wird verschlüsselt und auch Community-Regeln wird es geben. Administratoren werden – wie in dem regionalen Facebook-Forum, auf dem Paech das Vorhaben bereits beworben hat – kontrollieren, dass diese eingehalten werden.

Der Adventsmarkt Teltow wurde für 2020 wegen Corona abgesagt – virtuell soll er noch stattfinden. Quelle: Stadt Teltow

Bei den Verkaufsartikeln ist zudem ein Meldesystem geplant, damit sich nicht unerwünschte oder illegale Produkte auf der Plattform einschleichen. Es solle schließlich eher um Selbstgebasteltes oder Aussortiertes gehen, nicht um teure Waren wie Rolex-Uhren, sagen die Organisatoren. Zumal es wohl auch schon zu spät sei, um gewerbliche Anbieter mit ins Boot zu holen.

Doch noch ist nicht alles festgelegt. So etwa, welche Zahlmethoden angeboten werden. Hier wird der Schwerpunkt auf Eigeninitiative liegen. „Das sollen Verkäufer und Käufer am besten direkt klären“, so der Programmierer. Eventuell wird Paypal als Möglichkeit direkt eingebunden. Auch die Termine, zu denen Live-Veranstaltungen – vielleicht sogar gemeinsames Glühweintrinken – stattfinden sollen, gibt es noch nicht.

Doch Paech möchte unbedingt, dass ihr Vorhaben gelingt. „Ich habe Bedenken, weil viele nicht raus können“, sagt sie. „Nicht nur Depressive sind suizidgefährdet, sondern vielleicht auch Ältere und Alleinstehende. Mit dem Kennenlernen ist es ja momentan auch nicht so einfach.“ Bei ihrem sozialen Engagement etwa in der Kleiderkammer habe sie bemerkt, dass den Menschen die Kommunikation fehle. Sie selbst gehöre ebenfalls zur Corona-Risikogruppe. „Und auch bei mir ist es manchmal haarig.“ Der virtuelle Weihnachtsmarkt soll nun Menschen zusammenbringen. „Es soll eher eine soziale Sache sein – fast wie Nachbarschaft, nur größer.“

Von Konstanze Kobel-Höller