Keine Kinder, keine Verwandten mehr, keine engen Freund: So einsam sterben manche Menschen. Damit sie trotzdem ein würdevolles Begräbnis erhalten, sollte es in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS) künftig in jedem Jahr eine zentrale Trauerfeier geben. Die Gemeinden sollten zudem das Geld für eine angemessene Bestattung im Haushalt einplanen. Das ist ein Vorschlag der CDU Stahnsdorf vor, über den am Dienstagabend die Gemeindevertreter beraten werden.

Stahnsdorf ergreift die Initiative

Die Union will die anderen Fraktionen dafür gewinnen, den Stahnsdorfer Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) zu beauftragen, in der Gemeinde die Voraussetzungen für solch eine Gedenkfeier zu schaffen. Außerdem soll Albers bei den anderen brandenburgischen Kommunen des Evangelischen Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf, zu dem Teltow, Kleinmachnow und Großbeeren ( Teltow-Fläming) gehören, für ein gemeinschaftliches Projekt in der Region werben.

Nachbarn finden den Vorschlag angemessen

Die Nachbarn Teltow und Kleinmachnow finden die Absicht durchaus angebracht. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) und sein Kleinmachnower Amtskollege Michael Grubert ( SPD) wollen das Thema nach der parlamentarischen Sommerpause jeweils in die Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise die Gemeindevertretung einbringen, kündigten beide in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für regionale Angelegenheiten in Stahnsdorf an.

130 Namen in Steglitz-Zehlendorf

Ausschussmitglied Max Steinacker aus Kleinmachnow (BIK) geht die Initiative aus Stahnsdorf allerdings nicht weit genug. „Wir sollten mehr darüber nachdenken, wie wir alleinstehende Menschen noch vor ihrem Tod aus ihrer Einsamkeit herausholen können“, mahnte Steinacker an.

Im Berliner Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf fand im vorigen Jahr erstmals eine Trauerfeier für einsam Verstorbene statt. Andere Bezirke in Berlin führen derartige Gedenkveranstaltungen schon seit einigen Jahren durch. „In Steglitz-Zehlendorf wurden 130 Namen verlesen. Die Feier kam bei Freunden und Bekannten sowie anderen Menschen, die Anteil nehmen wollten, gut an“, bestätigte der bündnisgrüne Bezirksverordnete Michael Gaedicke als Gast des Regionalausschusses.

CDU-Gemeindevertreter initiiert Projekt

Aus Berlin brachte die Pfarrerin Elke Rosenthal im vorigen Jahr die Idee der Trauerfeier für einsam Verstorbene mit in die Herbstsynode des Kirchenkreises nach Kleinmachnow. Der Stahnsdorfer Gemeindevertreter Franz Richard Kiekebusch ( CDU) erklärte sich bereit, das Projekt in der TKS-Region mit zu initiieren. „In unserer weltoffenen Gesellschaft sind die Kommunen verpflichtet, für solche Fälle die Initiative zu ergreifen und gemeinsam mit den Religionsgemeinschaften für jeden einen würdigen Rahmen der Bestattung zu finden“, sagt Kiekebusch.

Der Stahnsdorfer Gemeindevertreter Franz Richard Kiekebusch (CDU) aus Güterfelde hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass die Trauerfeier für einsam Verstorbene in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf zum Thema wurde. Quelle: Privat

Nach den Vorstellungen der Stahnsdorfer CDU könnten die Trauerfeiern im Herbst oder Winter des jeweiligen Jahres und im Rotationsprinzip der beteiligten Kommunen stattfinden. Ähnlich wie beim Regionalausschuss, dessen Vorsitz und Durchführung im Jahresrhythmus im TKS-Trio wechselt, würde auch jeweils die ausschussführende Kommune für ein zentrales Blumengesteck und den Trauerredner verantwortlich sein. Großbeeren könnte in dieses System integriert werden.

Kosten werden in gleicher Höhe aufgeteilt

Die Kosten für die Trauerfeier würden sich die Kommunen in jeweils gleicher Höhe teilen. Für Stahnsdorf schlägt die CDU die Holzkirche auf dem Südwestkirchhof als passenden Rahmen vor. Die Gemeindeverwaltung sollte mit der Friedhofsverwaltung und dem Förderverein darüber verhandeln, heißt es im Beschlussantrag. Die Veranstaltung könnte mit einem bestehenden Anlass wie Totensonntag verbunden werden, bei dem die Namen der einsam Verstorbenen verlesen werden. In Steglitz-Zehlendorf waren rund 130 Namen aufgerufen worden.

Die Holzkirche auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf wäre ein würdevoller Ort für die Trauerfeier für einsam Verstorbene in Stahnsdorf. Quelle: Archiv/Omoe

Genau damit hat Stahnsdorfs Haupt- und Ordnungsamtsleiterin Andrea Rennebarth allerdings ein Problem und verweist auf den Datenschutz. Außerdem sage die „ordnungsbehördliche Bestattung“, wie die Beisetzungen von Amts wegen in der Verwaltungssprache heißen, nichts über die Einsamkeit des Verstorbenen, sondern höchstens über seine fehlenden finanziellen Mittel für ein Begräbnis aus. So müsste die Verwaltung auch Amtsbeisetzungen vornehmen, obwohl Freunde und Verwandte vorhanden wären. Andererseits würden viele ältere Menschen von sich aus finanziell für eine Bestattung vorsorgen und damit nicht von der Verwaltung erfasst werden. Offen bleibe zudem, ob der Verstorbene solch eine Ehrung gewünscht und gewollt hätte, dass auch Religionsgemeinschaften seiner gedenken.

Nur wenige Amtsbestattungen im Jahr

In der Region finden nach Angaben der Kommunen jährlich im Durchschnitt jeweils zwei bis drei amtliche Bestattungen in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf statt. Während Kleinmachnow in diesem Jahr noch niemanden zu Grabe tragen musste, gab es in Teltow bereits zwei kommunale Begräbnisse und in Stahnsdorf eine Beerdigung.

