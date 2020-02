Kleinmachnow

Auf einem Parkplatz in der Fontanestraße kam es am Montag zwischen 18 und 19.30 Uhr zu mehreren Diebstählen aus Autos. Einer oder mehrere unbekannte Täter schlugen bei drei Fahrzeugen die hintere Seitenscheibe ein und entwendeten Rucksäcke aus den Fahrzeuginnenräumen. Die Polizei weist erneut darauf hin, keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen sichtbar liegen zu lassen.

Von MAZonline