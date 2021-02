Stahnsdorf

„Die ersten Schweißperlen auf der Stirn gab es, als Bombenentschärfer Mike Schwitzke uns eine Einleitung gab“, erinnert sich Steffi Pietzner, Stahnsdorfs Gemeindewehrführerin und Einsatzleiterin in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2020. Nur wenige Stunden zuvor, gegen 12.30 Uhr, war eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg direkt neben der Wilhelm-Külz-Straße, der vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße von Potsdam nach Teltow gefunden worden, nur kurz hinter der Kreuzung Stahnsdorfer Hof, der Hauptverbindung zwischen Berlin und Stahnsdorf entdeckt worden. Wahrscheinlich war sie durch ihre Entdeckung schon aktiviert worden. Wie viel Zeit blieb, war unklar.

Und die Sache hätte auch tatsächlich nicht warten können, sagt sie. „Wenn man die vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kennt, weiß man, dass die echt locker drauf sind. Aber die Lage war dann richtig ernst, das hat man ihnen angemerkt.“ So eine Sprengung im Wohngebiet sei eben nicht täglich der Fall. Generell sei die Stimmung angespannt gewesen, doch als die Entschärfung dann nicht geklappt hatte, sei sie kurzzeitig im Keller gewesen.

Anzeige

Steffi Pietzner, Feuerwehrchefin von Stahnsdorf und Bomben-Einsatzleiterin. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Selbst Stroh von den Feldern zu holen sei zu gefährlich gewesen, weil die Erschütterungen durch den Traktor zu gefährlich gewesen wäre, erinnert sich Pietzner. Und als die Feuerwehrleute das Wasserbecken brachten, das befüllt wurde, sei dies mit größtem Bauchweh der Bombenexperten geschehen, die sehr darauf geachtet hätten, dass die Kameraden den größtmöglichen Abstand einhielten.

„Es war wirklich wie ein Krimi. Man hat sich auch überlegt, welche Auswirkungen hat das“, sagt Pietzner. „Es wurde zum Beispiel befürchtet, dass nach der Sprengung brennende Teile herumfliegen könnten.“ Zwei Feuerwehrzüge – vier bis sechs Fahrzeuge – standen daher „für den Fall X“ bereit, außerdem für jeden Kampfmittelexperten ein Rettungsfahrzeug, das ebenfalls ständig besetzt war.

Für jedes Teammitglied des Kampfmittelteams stand ein Rettungswagen bereit. Quelle: E-Mail-MVD

Einer der Feuerwehrmänner, die bereitstanden, war Uwe Schröder aus Kleinmachnow. „Keiner konnte sagen, wie es danach wirklich aussehen würde“, sagt er. Er erinnert sich an den Blitz, dann kamen der Knall, die Druckwelle. „Das verursachte schon eine Gänsehaut, weil man sich vorstellen konnte, was die Leute im Krieg so mitgemacht haben. Wenn da die Bomben im Minutentakt runtergekommen sind. Das möchte man früher nicht erlebt haben.“

Nach der Detonation seien alle Feuerwehrfahrzeuge in Kolonne zur Explosionsstelle hingefahren. Schröder weiß noch, dass die Luft so „komisch neblig“ war – das waren der Staub und das Wasser aus dem Becken, von der Detonation in der Luft verteilt. „Es war ein mulmiges Gefühl, wir wusste ja auch nicht, ob der Kran noch steht. Er hätte ja auch quer über der Straße liegen können.“ Oder auf einem Haus.

Feuerwehrmann Uwe Schröder aus Kleinmachnow war in der Bombennacht mit dabei. Quelle: Sina Sakwa

Pietzner hat daher kein Verständnis für jene Stahnsdorfer und Kleinmachnower, die den Ernst der Lage nicht verstanden und sich bewusst der Evakuierung widersetzten. „Das ist sehr traurig.“ Uwe Schröder, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow, war einer der Helfertrupps, die von Tür zu Tür gingen, um Bürger davon zu informieren, dass sie ihre Wohnungen verlassen müssen.

Auch er hat sie erlebt, die Menschen, die sich geweigert haben, mitzugehen. Zeit zu diskutieren gab es nicht. „Wir haben die Polizei oder das Ordnungsamt gerufen und die haben das dann geklärt.“ Das seien so drei bis fünf Personen in der Wohnanlage nahe des NH-Hotels gewesen, für das er mit dem stellvertretenden Gemeindewehrführer Peter Schulz auch zuständig war.

Helfer gingen in Kleinachmow und Stahnsdorf von Tür zu Tür, um die Bewohner von der Evakuierung zu informieren und ihnen dabei zu helfen. Quelle: Heinz Helwig

Weitere zehn hätten einfach nicht aufgemacht. „Da hat man es dann im Hintergrund zum Beispiel rascheln gehört. Wir haben auch im Nachhinein erfahren, dass einige Leute noch da waren.“ Viele hätten aber aufgemacht und dann etwa Verwandte angerufen, um sich abholen zu lassen. Für andere hätten die Helfer Krankentransporte in die von den Gemeinden angebotenen Notquartiere organisiert.

Die Nacht im Gemeindezentrum Stahnsdorf hat Lutz Sliwinski (66) verbracht. Er wohnt mit seiner Frau nahe des Dorfplatzes, also mitten im damaligen Sperrkreis, der einen Kilometer um die Bombe gelegt wurde. Als aktiver Internetnutzer wusste er schon früh von den Ereignissen und als das Ehepaar bei Einbruch der Dunkelheit im Notquartier eintrafen, wurden sie schon von Bekannten begrüßt.

Jetzt wartet immer eine gepackte Tasche

Die Zeit vertrieben sie sich zunächst mit Gesprächen, einem Ausflug zu einer in der Nähe aufgebauten Feldküche und der Besichtigung der damals gerade laufenden Ausstellung. „Später haben wir uns ein ruhiges Plätzchen in der Bibliothek gesucht und dort gelesen.“ Vorrangig Kinderbücher und Bildbände, sagt Sliwinksi. „Weil ich ja ziemlich unkonzentriert war. Außerdem hatten wir ja auch gedachte, dass es bald vorbei ist – und nicht, dass es bis in die Morgenstunden dauert.“

Nach der Explosion, die er als dröhnendes Brummen – „meine Frau hört besser!“ – wahrgenommen hat, mussten die beiden nochmal warten. „Wir hatten schon alles zusammengepackt und saßen auf unseren Sachen.“ Der Heimweg war dann aber ein angenehmer Spaziergang an der frischen Luft. Rückblickend sagt er: „Wir sind froh, dass wir dort gelandet sind. Das machen wir nächstes Mal wieder so.“ Tatsächlich steht seitdem im Haushalt der Stahnsdorfer immer eine gepackte Tasche bereit – für die nächste Bombenentschärfung oder einen überraschenden Krankenhausaufenthalt.

Die umliegenden Häuser, wie das von Sven Ratzburg, haben von der Sprengung große Schäden davongetragen. Quelle: Friedrich Bungert

Bei seinen Eltern in Berlin-Steglitz, sechs Kilometer von der Bombe entfernt, ist hingegen Sven Ratzburg untergekommen. Als er am nächsten Morgen zu seinem Zuhause gegenüber der Explosionsstelle kam, besichtigte er direkt die Schäden, die später mit einer Summe von rund 100 000 Euro brutto beziffert werden sollten: Jede Wand in seinem Haus riss bei der Explosion, der Dachstuhl verschob sich.

Schlimm hatte es auch die Garage, in der seine Werkstatt untergebracht ist, erwischt: Das Rolltor wurde verbogen, die Ladentüren vorne und hinten flogen raus und das Dach hatte es durch die Druckwelle hochgedrückt, wodurch es reinregnete. Auch ein Gartenhaus hatte es zerrissen, ein Camper wurde zerstört.

100 000 Euro Schaden

Wie sieht es bei Ratzburg heute aus? „Es ist noch nicht alles erledigt“, sagt er. Die Versicherung habe jedoch alles übernommen, das sei gut. Durch Corona sei es aber nicht möglich gewesen, alle Schäden zu beheben. Zum einen, weil er eigentlich während der Arbeiten für sechs bis acht Wochen in ein Ferienhaus ziehen müsste – die gibt es derzeit aber nicht. Und zum anderen möchte er momentan wegen der Ansteckungsgefahr nicht unbedingt ständig Handwerker im Haus arbeiten. Weil er aber ohnehin nur wenig arbeiten kann, macht er möglichst viele Kleinigkeiten eben selbst. „Man will ja auch nicht jahrelang auf einer Baustelle leben.“

Corona kam dann noch dazu

Vor weiteren Bombenfunden gegenüber seines Zuhauses hatte er keine Angst. „Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war ja dann fleißig und hat ordentlich gebohrt.“ Aber Corona hat ihm noch zusätzlich zu schaffen gemacht. „Das war wirtschaftlich ein großer Einschnitt.“ Neben dem Handel hat er zwar auch eine Werkstatt, doch nur wenige Kunden wüssten, dass er in letzterer arbeiten dürfen. „Die hören nur ’Geschäft’ und kommen dann nicht.“

Auf Soforthilfe habe er für Januar keinen Anspruch, weil nicht die Zahlen aus dem Vorjahr, sondern von 2019 als Grundlage genommen werden. Ratzburg ärgert sich: „Umsatzwachstum wird nicht berücksichtigt!“ So verzeichnete er im vergangenen Monat 62,7 Prozent Verlust zu 2020. „Damit kann ich nichts mehr decken. Und der Januar ist sowieso schon kein guter Monat.“ Über das vergangene Jahr kann er nur sagen: „Einfach abhaken.“

Sprengmeister Mike Schwitzke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bombenentschärfer Schwitzke hat das bereits gemacht: Er sieht ein Jahr danach alles ganz entspannt: Eigentlich könne er sich gar nicht mehr tiefgründig an den Einsatz erinnern, sagt er. „Ein Einsatz jagt den nächsten.“ Die Bombe sei nichts Besonderes gewesen. „Ganz normales Tagesgeschäft.“

Von Konstanze Kobel-Höller