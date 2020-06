Kleinmachnow

David gegen Goliath, 36-jährige Frau gegen 62-jährigen Mann, dreieinhalbfache Mutter und Bundestags-Mitarbeiterin gegen kinderlosen Vizekanzler und Finanzminister: Die Kleinmachnowerin Friederike Linke bewirbt sich gegen Olaf Scholz um das Direktmandat der SPD für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 61.

Sie ist die einzige Frau, die noch im Rennen ist. Neben ihr versuchen ihr Glück noch der Potsdamer Gastronom Justus von der Werth sowie Alexander Lamprecht, der sich bereits unter anderem einmal in Dallgow um das Amt des Bürgermeisters beworben hatte. Die Teltowerin Laura Adebahr hatte ihre Bewerbung nach Bekanntwerden von Scholz’ Kandidatur zurückgezogen.

Linke möchte gewinnen

Natürlich habe sie sich auch erst gefragt, wie sie mit der prominenten Gegenkandidatur umgehen solle. „Aber ich finde es ein nicht notwendiges und nicht gutes Signal, deswegen abzuspringen“, sagt sie. Linke sieht die Zeit bis zur Entscheidung, wer nun wirklich für die SPD um das Direktmandat kämpfen wird dürfen, nicht nur als demokratischen Prozess, sondern auch als einen Wettkampf um Ideen. „Und ich glaube, dass auch ich Ideen einbringen kann, die für die Partei bereichernd sind.“ Für sie sei der Weg das Ziel – aber natürlich habe sie den Anspruch zu sagen: „Ich will das gewinnen. Ich würde hier nicht sitzen, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass ich eine gute Wahl bin.“

Doch wie möchte sie Scholz überholen? Bei der Kommunalwahl im Vorjahr habe sie bemerkt, dass sie Menschen mitnehmen könne – auf eine andere Art, als es Politik sonst manchmal tue, ist sie überzeugt. „Ich brenne dafür, es ist meine Leidenschaft, mich einzusetzen. Und ich glaube, dass die Menschen das merken.“ Mit drei Kindern im Alter von acht Jahren, vier Jahren und vier Monaten und einer 18 Jahre alten Stieftochter, die gerade das Abi gemacht habe, kennt Linke etwa die breite Palette an Themen, mit denen Familien konfrontiert sind.

Mehr Dialog mit Betroffenen

Ihre Eltern seien im Rentenalter, ihre Schwester arbeite als Erzieherin, Freunde hätten aufgrund von Corona finanzielle Sorgen. Sie sei nahe dran an vielen Themen „Ich glaube, man kann nur über Dinge sprechen, die man kennt.“ Und: „Richtig gut ist man bei Dingen, die man mit Leidenschaft macht.“ So wolle sie etwa auch ihren und allen Kindern eine intakte Umwelt hinterlassen. Sie bringe eine andere Sicht ein. Scholz sei erfahren, das brauche man auch in der Politik. Aber Probleme ließen sich nicht dem gleichen Blickwinkel lösen, aus dem heraus sie entstanden seien. „Wir brauchen viel mehr Dialog mit den Leuten, die betroffen sind.“

Was sie wahnsinnig mache, sei, wenn sie ältere Menschen Flaschen sammeln sehe. „Das darf in einem Land wie Deutschland nicht sein. Oder wie viele Kinder von Armut betroffen sind.“ Dafür habe die SPD auch Lösungen. So müssten Kinder möglichst früh ins Bildungssystem gebracht werden, Schulen wirklich gut ausgestattet werden. Doch sie bleibt realistisch: „Natürlich wird man nicht immer alles schaffen. Aber wenn ich als einigermaßen junger Mensch jetzt schon der Meinung bin, das klappt alles nicht – das wäre der falsche Ansatz.“ Und so ist Linke auch davon überzeugt, dass für die SPD auch wieder bessere Zeiten kommen werden. „Wir müssen Politik wieder mit mehr Begeisterung machen und sie muss wieder hoffnungsvoll werden.“

Gegenwind muss man ertragen können

Klar sei es nicht mit „einmal Ein- und Ausschalten des Lichtschalters“ erledigt. „Aber wenn man nicht bereit ist, es immer wieder zu probieren, ist man in der Politik sowieso falsch. Und Gegenwind muss man auch ertragen können.“ Aus diesem Grund würde sie auch sofort und ohne Frage für Olaf Scholz am Wahlkampfstand stehen, sollte doch er es sein, der im Herbst von der SPD zum Direktkandidaten für den Wahlkreis gewählt wird.

Mit Politik hat sie ganz früh angefangen, sagt Linke. Auch ihr Elternhaus sei sehr politisch gewesen, wenn auch nicht parteipolitisch. Politische Vorgänge wurden immer besprochen, das Thema Gerechtigkeit sei wichtig gewesen. Ihre Eltern bezeichnet sie als 68er-Generation, der Friedensbewegung angehörig, und eine ihrer wohl frühesten Erinnerungen ist, dass sie sich mit zweieinhalb Jahren bei ihrer Großmutter darüber beschwert habe, „dass wir schon wieder auf einer Demo waren.“ Klassensprecherin, Schulsprecherin, Sammlungen mit der Spendendose auf der Straße für gemeinnützige Zwecke oder auch der Versuch, jüngere Menschen dazu zu motivieren, sich in der Kirche einzubringen waren die ersten eigenständigen Schritte.

Hoffnungslos verloren und verliebt

Schon während der Schulzeit habe sie dann den Entschluss gefasst, sie wolle sich auch parteipolitisch engagieren, sagt die heute 36-Jährige. Und da habe die SPD einfach die breiteste Palette an Themen und Antworten geboten. „Und ihre Werte sind unabdingbar für das Gelingen einer Gesellschaft.“ 2002 trat sie in die Partei ein, mit 18 Jahren. Als sie dann zwei Jahre später beim EU-Wahlkampf mit anderen jungen Menschen zusammenkam, die begeistert für Europa, Freiheit, Gerechtigkeit, offene Grenzen und Frieden standen, war sie restlos überzeugt: „Von da an war ich hoffnungslos verloren und verliebt.“

Von Konstanze Kobel-Höller