Sand im Getriebe: Ende der regionalen Zusammenarbeit in der Region Teltow?

Zweifel an dem Willen Bürgermeisters Bernd Albers (Bürger für Bürger), an der regionalen Zusammenarbeit zwischen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf festzuhalten, haben seine beiden Amtskollegen aus den benachbarten Kommunen. Nach wiederholten Vorstößen des Stahnsdorfer Gemeindeoberhauptes, ohne Vorankündigung aus regionalen Vorhaben auszuscheren oder diese gar offen zu boykottieren, gab es nun einen offenen Brief aus Kleinmachnow und Teltow an Albers und alle Gemeindevertreter sowie Stadtverordneten. Beim Regionalausschuss Montagabend sollte das Thema dann angesprochen werden.

Alles hatte so schön geklungen. Die „TKS-Region“ wurde propagiert, sogar über eine gemeinsame Kommune wurde nachgedacht – warum auch sollten Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf unter drei Verwaltungen stehen, wenn sie doch eine Region sind? Auch finanziell hätte das für das mittlerweile mehr als angeschlagene Stahnsdorf sicher keine Nachteile gebracht, hätte es mit Kleinmachnow einen mehr als potenten Partner an die Seite bekommen. Doch immer öfter scheint, dass nicht alle drei Bürgermeister an einem Strang ziehen.

So soll der künftige Betriebshof des Zweckverbandes Buahof TKS im Stahnsdorfer Techno-Park einmal aussehen. Quelle: Zweckverband

Deutlich knirschte es bei der Gründung des gemeinsamen Bauhofes. Zunächst im Jahr 2015 nur von Teltow und Kleinmachnow geplant, wurde schließlich auch Stahnsdorf mit ins Boot geholt. Doch Albers stellte sich offen gegen das Projekt und boykottierte es, wo nur möglich, sodass Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) schließlich kommentierte, er „verfluche den Tag, an dem Stahnsdorf in das Projekt aufgenommen wurde“. Am Ende wurden dann doch die nötigen Verträge unterzeichnet, das Projekt läuft zwar verspätet und immer wieder mit Querschüssen aus Stahnsdorf, aber doch.

Im vergangenen Jahr dann eine erneute Irritation. Die Finanzierung der von allen drei Kommunen geförderten Projekte „Industriemuseum“ und „Akademie 2. Lebenshälfte“. Stahnsdorf, das derzeit eine neue Grundschule, eine Sporthalle und eine Feuerwehr finanzieren möchte, könne sich diese Ausgaben nicht leisten, argumentierten der Bürgermeister und seine Verwaltung. Der Aufschrei war groß – auch unter den eigenen Leuten, die Finanzierung wird fortgesetzt. Gegen den Willen des Bürgermeisters.

Doch der nächste Coup sollte folgen: Unter dem freundlichen Titel „Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr in Stahnsdorf“, die derzeit diskutiert wird, verbirgt sich reichlich Zündstoff. Denn Albers will raus aus der gemeinsamen Unterstützung der hauptberuflichen Feuerwehr in Teltow. 233.000 Euro sind es, die jedes Jahr in die Stadt gehen und die Albers lieber für die eigene Gemeinde verwenden möchte. Die vertragliche Grundlage dafür stammt aus dem Jahr 1997 und sei nicht mehr zeitgemäß, so der Stahnsdorfer Bürgermeister.

Das könne eine Grundlage für eine umfangreiche Diskussion sein, die unter Umständen zu einer anderen neuen Bewertung der Situation führen wird, schreiben die beiden Amtskollegen. Sie seien jedoch verwundert darüber, dass für die Beschlussvorlage keinerlei regionale Abstimmung in den kommunalpolitischen Gremien gesucht werde. „Für uns stellt sich die grundsätzliche Frage, ob du an einem kooperativen Miteinander, um das wir uns bemühen, Interesse hast“, schreiben sie. Sie seien enttäuscht, dass sie als Vertragspartner nicht im Vorfeld mit einbezogen wurden.

„Nach unserer Auffassung sollte der gemeinsame regionale Gedanke nicht persönliche oder eigene politische Interessen, die Richtschnur für unsere Kommunen Stahnsdorf, Kleinmachnow und Teltow sein.“ Daher würde man gern auch die zukünftige Zielstellung der regionalen Zusammenarbeit mit Stahnsdorf im Regionalausschuss besprechen.

Die MAZ erhielt vorab trotz Anfrage keine Stellungnahme aus dem Stahnsdorfer Rathaus zum Bürgermeisterbrief und dem Thema der regionalen Zusammenarbeit.

Von Konstanze Kobel-Höller