Kleinmachnow

Noch in diesem Jahr geht es los mit der Sanierung der Rammrathbrücke in Kleinmachnow. Mit Aufnahme der Bauleistungen zur Sanierung der von Betonkrebs zerfressenen Brücke sei nach dem aktuellen Kenntnisstand mit Anfang November zu rechnen, gab Bauamtsleiter Jörg Ernsting im Kleinmachnower Bauausschuss am Mo...