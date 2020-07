Kleinmachnow

„Hier wird oft zu schnell gefahren“, beschweren sich Robert Scheidemann und Bartosz Kubiak. Eigentlich wohnen die zwei Familienväter in einer ruhigen Wohngegend. Die Siedlung „Stolper Weg“ ist der größte zusammenhängende verkehrsberuhigte Bereich in Kleinmachnow, 1800 Menschen leben hier, sagen sie. Gehwege gibt es nur sporadisch, das meiste spielt sich auf den Spielstraßen ab: kreidezeichnende Kinder, rollatorschiebende Senioren, Radfahrer und Autofahrer – sie alle sind hier gleichberechtigt. Alleine auf dem etwa 50 Meter langen Abschnitt der „Bärlappsenke“ zwischen den beiden Straßen „Am Wall“ und „Zum Kiefernwald“ gibt es 16 Kinder, rechnen die Männer vor.

Und doch halten sich viele Handwerker, Lieferdienste, Gäste, und sogar Bewohner nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit, beklagen sie. Auch vor der Kita, die sich in der Siedlung befindet, werde zu schnell gefahren. Oft wüssten die Leute wohl nicht, was das Schild „ Spielstraße“ bedeutet.

Siedlung Stolper Weg Kleinmachnow Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch der Versuch, eine Verbesserung zu erreichen, entwickelte sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem bürokratischen Alptraum. „Zwischendurch wurde sogar damit gedroht, dass überall 50er-Zone wird“, sagt Scheidemann. Unter anderem sei auch die Höhe der Bordsteinkante gemessen worden, die angeblich zu für eine Spielstraße sei, habe es geheißen. Erst, als vehement darauf hingewiesen wurde, dass es sich dabei um die Regenwasserkanten zu den Einfahrten handle, sei hier eingelenkt worden, so Kubiak. „Die Verkehrsbehörde in Bad Belzig ist leider sehr weit weg vom Thema“, ergänzt Scheidemann. Eine Auskunft bei der TU Dresden habe zudem ergeben, es gebe nicht einmal eine Vorschrift zur Bürgersteighöhe. „Es ist halt auch immer die Frage: Sucht man das verbindende oder das trennende Element?“

Der Kreis habe aufgrund der Beschwerden der Bürger eine verkehrsrechtliche Anweisung für die Umwidmung in eine Tempo-30-Zone an die Gemeinde erteilt, weil die baulichen Voraussetzungen nicht gegeben seien, so Gemeindevertreter Henry Liebrenz ( Bündnis 90/Grüne), der ebenfalls in der Siedlung wohnt. Die Verwaltung habe aber nicht reagiert, sodass ein Widerspruchstermin abgelaufen sei. Damit hätte tatsächlich Tempo 50 gegriffen.

„Am Wall“ wird zu Tempo 30 umgewidmet

Erst, als er das Thema im Kreisausschuss aufgebracht habe, sei es zu einer Neubewertung gekommen, so Liebrenz. Im Mai beschloss die Gemeindevertretung dann eine neue Beschilderung, denn für die Bewohner „Am Wall“ führte das Engagement tatsächlich zu einer Veränderung: Ihre Straße, die parallel zum Stolper Weg führt, wurde Anfang dieses Jahres zur 30er-Zone erklärt. „Hier ist laut Gesetz auch tatsächlich der Charakter einer Spielstraße nicht gegeben“, so Liebrenz. So gebe es einen Gehweg und viele Parkplätze. Dass es in Berlin tausende Varianten an Spielstraßen sehen könne, spiele dabei keine Rolle, da es sich um ein andere Bundesland handle.

Nun würden sich die zu schnell fahrenden Autofahrer eigentlich nur noch bestärkt fühlen. „Und wir selbst stehen jetzt blöd da, weil aus der guten Intention eine Verschlechterung wurde“, ärgert sich Scheidemann. „Hier wurde gar nicht im Sinne der Bürger entschieden.“ Es habe überhaupt kein Zwang bestanden, dort eine 30er-Zone einzurichten. „Niemand hat darum gebeten. Dass eine Spielstraße in eine Tempo-30-Zone umgewidmet wird, ist sicher einmal in Potsdam-Mittelmark.“

Es gibt ein Kontrollproblem

Laut Polizei bleibt den Bewohnern nur die Anzeige, denn die Kontrolle in dem Wohngebiet gestaltet sich nicht so einfach: „Das Ordnungsamt hat uns mitgeteilt, es ist nicht für den fließenden Verkehr zuständig, das ist die Verkehrsbehörde Potsdam-Mittelmark.“ Auch Liebrenz bestätigt: „Wir haben ein Kontrollproblem, der Kreis macht wenig bis gar nichts.“ Er schlägt zumindest vor der Kita eine Aktion vor, bei der die Geschwindigkeit angezeigt wird. „Ich glaube, dass eine sinnvolle Kontrolle heilsam sein könnte. In einer Spielstraße ist das richtig teuer.“

Scheidemann und Kubiak wünschen sich mehr Hinweise darauf, dass Schritttempo gefahren werden muss. Piktogramme oder farbliche Markierungen seien jedoch nicht zulässig, habe die Verkehrsbehörde mitgeteilt. „Wir können also eigentlich gar nichts machen.“ Mit seinen Bitten auf sei er bisher auf taube Ohren gestoßen.

Figuren am Straßenrand statt Hinweisschilder

Schilder wie „Achtung, hier spielende Kinder“ oder „Spielstraße- Schrittgeschwindigkeit“ könnten tatsächlich nicht durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden, da es sich nicht um amtliche Verkehrszeichen handelt, so der zuständige Fachbereich des Kreises. Solche Schilder könnten aber durch die Kommune veranlasst werden. Dies wäre generell möglich, bestätigt auch Kleinmachnows Sprecherin Martina Bellack. „Doch würde der Schilderwald so immer größer, was zur Folge hat, das am Ende gar kein Schild mehr wahrgenommen wird“, befürchtet sie. Zudem handle sich um ein in sich geschlossenes Wohngebiet ohne Durchgangsverkehr, es seien also fast nur Anlieger unterwegs, die wissen sollten, dass sie mit spielenden Kindern zu rechnen haben.

Nun behelfen sich die Familien mit Figuren, die sie an die Straße stellen. Kubiak ist frustriert: „Man ist in der Tat ein bisschen machtlos. Man wohnt in einer so schönen Siedlung – und dann muss man den Kindern immer sagen: Passt auf! Das ist eine Umkehr der Sensibilisierung.“

Von Konstanze Kobel-Höller