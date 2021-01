Kleinmachnow

Nach dem Wohnstift Augustinum und dem Senvital Senioren- und Pflegezentrum entsteht in nächster Zeit in Kleinmachnow ein drittes Seniorenpflegezentrum. Dazu hat das schwedische Staatsunternehmen Hemsö Fastighets AB über eine deutsche Tochtergesellschaft ein rund 4300 Quadratmeter großes Grundstück in der Fahrenheitstraße erworben.

Rund 16,5 Millionen Euro will die Immobiliengesellschaft, die sich hauptsächlich mit der Verwaltung und Entwicklung von Sozialimmobilien in den Bereichen Altenpflege, Ausbildung, Gesundheit und Rechtswesen befasst, in ihr Projekt in Kleinmachnow investieren. Mit der Victor’s Group, die das künftige Seniorenzentrum übernehmen wird, hat die deutsche Hemsö GmbH im Dezember des vorigen Jahres einen Mietvertrag abgeschlossen. Die Victor’s Group ist bereits Träger des Senvital in Kleinmachnow.

Haus soll im Frühjahr 2023 öffnen

„Wir wollen in diesem Frühjahr den Bauantrag einreichen“, sagt Hemsö-Geschäftsführer Jens Nagel. Wird das Vorhaben, wie erhofft noch in diesem Jahr genehmigt, könnten die Bauleute im Herbst ihre Arbeit aufnehmen und das neue Haus eventuell nach zwei Jahren spätestens im Frühjahr 2023 öffnen.

Die Einrichtung soll später einmal 85 Pflegeplätze in Einzelzimmern mit durchschnittlich mehr als 30 Quadratmetern sowie 20 Plätze in der Tagespflege anbieten. Betreut werden sollen die Bewohner von mindestens 50 Pflegekräften, die ausschließlich zusätzlich eingestellt und nicht teilweise aus dem Senvital abgezogen werden, versichert Peter Müller, Pressesprecher der Victor’s Group.

Preis hängt vom Grad der Pflegestufe ab

Was der Aufenthalt im neuen Seniorenpflegezentrum einmal kosten wird, hängt maßgeblich von der Pflegegrad-Einstufung des jeweiligen Bewohners ab. Bei der Preisgestaltung will sich die Victor’s Group an den Vorgaben des Senvital orientieren, sagt Müller. Konkrete Nachfragen interessierter Senioren könnten allerdings erst beantwortet werden, wenn das Vorhaben genehmigt ist.

Ursprünglich soll ein privater Investor die Fläche von der Gemeinde Kleinmachnow nach einem Wettbewerb gekauft haben. Allerdings soll er sich im klassischen Wohnungsbau besser als in der Errichtung von Seniorenheimen ausgekannt haben, weshalb er das Grundstück an das Hemsö-Unternehmen weiterveräußerte.

