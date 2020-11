Sechs Stunden Bahn-Verspätung: Ein Getränk als Service und Gruppentaxi trotz Corona

Kleinmachnow

Nach einem anstrengenden Tag an der Uni in München freute sich die 18-jährige Kleinmachnowerin Soheyla Güttler schon darauf, am Abend ihre Mutter endlich wieder in die Arme schließen zu können. Fünf Stunden sollte die Fahrt mit dem ICE dauern, der sie zu ihrer Familie bringen würde. Doch es wurden elf daraus. Eine Nacht, in der sich wieder einmal zeigte, dass es um das Service der Deutschen Bahn und die Rechte ihrer Kunden nicht besonders gut bestellt ist.

„Meine Schwester kommt am Montag aus Boston für Thanksgiving zurück und ich habe gerade sowieso nur wenige Präsenzkurse an der Uni, daher wollte ich schon jetzt nach Hause“, erzählt Güttler. Nach dem Sezierunterricht holte sie daher am Mittwoch noch ihren Koffer, vollgepackt unter anderem mit Lernbüchern, und fuhr zum Münchner Hauptbahnhof. „Am Anfang war alles ganz gut im Plan“, sagt sie.

Ungeplanter Halt in Würzburg

Tatsächlich startete der ICE 1000 pünktlich um 17:56 Uhr – bis Würzburg, das ursprünglich gar nicht auf der Route stand, habe es so 20 Minuten Verzögerung gegeben, so Güttler. Hier jedoch – nach rund eineinhalb Stunden Fahrzeit – war dann erst einmal Stopp. In der ersten Durchsage wurde von einem kurzen Halt wegen einer Zugstörung gesprochen. Eine halbe Stunde später hieß es, dass es in Erfurt einen Zwischenfall mit einer Person gebe, man aber noch nicht wisse, wie lange der Aufenthalt dauern würde. „So jede halbe Stunde eskalierte es.“

Was Güttler zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Bereits um 16 Uhr war in Erfurt ein Mann über die Gleisanlagen gelaufen und kurz darauf auf einen dreieinhalb Meter hohen Hochspannungsmasten geklettert. Da für ihn Lebensgefahr bestand, wurden sofort Gleissperrungen veranlasst, die zu massiven Störungen im Nah- und Fernverkehr führten. Nach stundenlangen Verhandlungen durch die Polizei verließ der Mann schließlich gegen 1.15 Uhr nachts den Masten und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mann kletterte in Erfurt auf Hochspannungsmasten

Für die Bahn bedeutete das, zahlreiche Züge in Thüringen umleiten zu müssen – darunter auch Güttlers Zug. Dieser stand erst einmal rund drei Stunden in Würzburg sozusagen auf dem Abstellgleis – bis zehn Minuten vor der geplanten Ankunft in Berlin. In dieser Zeit durften die laut DB rund 150 Passagiere auch mal zehn Minuten auf den Bahnsteig, um sich die Füße zu vertreten und die Masken abzusetzen, so die Kleinmachnowerin. Sie selbst hatte nach rund fünf Stunden aufgegeben, über ihrer N95-Maske noch zusätzlich eine Stoffmaske zu tragen, weil es für die Ohren und Augen zu anstrengend wurde.

Alle Fahrgäste bekamen ein kostenloses Getränk – Apfelsaft, Cola oder Wasser. Wer mehr wollte und nicht für eine elfstündige Fahrt ausgerüstet war, musste sich im Bordrestaurant etwas kaufen. Auf dem Bahnsteig gab es nur einen Snack-Automaten und die Möglichkeit, in der Bahnhofshalle vielleicht etwas zu kaufen, sei nicht gegeben worden, weil man ja nie wusste, ob es vielleicht gleich weitergehen würde, sagt Güttler. „Nach einer Weile haben sich auch viele was im Bordbistro geholt. Ich war auch irgendwann hungrig und habe mir einen kleinen Salat um acht Euro gekauft.“

Bordbistro schließt vier Stunden vor Ankunft

Um ein Uhr nachts war dann aber auch damit Schluss – der Speisewagen schloss, fast vier Stunden vor Ankunft. Das werde wohl mit den Arbeitszeiten zusammenhängen, die nicht überschritten werden dürften, so die Auskunft der Pressestelle der DB. Wie die Verpflegung für die Kunden ansonsten geregelt worden sei, könne man nicht von Berlin aus beurteilen. Natürlich hätten die Kunden aber Anspruch auf ein Getränk. „Am wichtigsten ist ja die Weiterbeförderung und dass die Fahrgäste sicher und warm im Zug sitzen.“ Die Verspätung sei außerdem nicht von der Bahn verschuldet gewesen.

Betont wird zudem, dass Hotel- und Taxigutscheine ausgegeben wurden. Das bestätigt auch Güttler, die beobachtete, dass in Würzburg bereits viele der Fahrgäste den Zug verließen. Sie kennt das selbst, denn im Sommer 2017 hatte sie bereits ein ähnliches Erlebnis mit der Bahn. Damals fuhr der Zug in Offenburg gar nicht mehr weiter. Gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrem Vater übernachtete sie bei einem Onkel, der dort lebt, am nächsten Tag ging es weiter.

Die Route, die der ICE 1000 am 17./18. November genommen hat. Quelle: privat

Diesmal wurde die Fahrt schließlich über Schweinfurt, Bamberg, einen neuerlichen Stopp, dann Nürnberg fortgesetzt, um 4:45 wurde die 18-Jährige nach fast elf Stunden dann in Berlin von ihrer Mutter in Empfang genommen. „Ich habe mir gedacht, dass meine Schwester jetzt schneller aus Boston nach Berlin geflogen wäre als ich von München hergefahren bin.“

Auf eine von der DB organisierte Weiterfahrt nach Kleinmachnow hatte sie lieber verzichtet, denn hier wurden – angeblich, weil nur wenige Taxen zur Verfügung standen – durch die Bahnmitarbeiter Gruppenfahrten zusammengestellt. Gerade zu Zeiten von Corona nahm sie dann doch lieber Abstand davon, mit mehreren Fremden gemeinsam längere Zeit eng in einem Fahrzeug zu sitzen. Zumal ihre Mutter extra noch ein Zugticket in der 1. Klasse gebucht hatte, um ihrer Tochter etwas mehr Abstand zu sichern.

Elf Stunden benötigte der ICE 1000 am 17./18. November 2020 von München nach Berlin. Quelle: privat

Auf die Frage, ob diese Vorgehensweise des Carpoolings in Coronazeiten angebracht ist, verweist die Pressestelle der DB auf Dritte: „Wenden Sie sich bitte wegen der Beförderungsbedingungen an die Taxi-Innungen.“ Es könne schließlich nicht der Deutschen Bahn angelastet werden, wenn nicht 100 Taxen zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stünden. Immerhin sei die Weiterbeförderung organisiert worden.

Bescheidene Fahrgastrechte

Nun wird Güttler einen Rückerstattungsantrag stellen. Die Bedingungen sind bei der Deutschen Bahn aber nicht ganz so großzügig: Wer mehr als 60 Minuten Verspätung hatte, bekommt ein Viertel des Ticketpreises zurück, bei mehr als zwei Stunden ist es die Hälfte. Es macht dabei keinen Unterschied, ob der Zug 120 Minuten oder sechs Stunden später als geplant ankommt – mehr als 50 Prozent gibt es nicht. Hotel- oder Taxikosten werden unter bestimmten Bedingungen übernommen.

Den Rückweg nächste Woche wird die Studentin übrigens – anders als geplant – mit dem Flugzeug unternehmen. „Ich brauche jetzt mal eine Pause von der Bahn.“

Von Konstanze Kobel-Höller