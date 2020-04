Sitzungen in Sporthallen oder per Video

Region Teltow

In den Kommunen Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow läuft die politische Arbeit langsam wieder an. Teltow hielt diese Woche bereits einen Hauptausschuss im Neuen Rathaus ab – unter Einhaltung von Maßnahmen wie großen Abständen zwischen den Anwesenden und dem Tragen von Nase-Mund-Masken. Dort tagen in den kommenden Wochen wieder Ausschüsse. Erste Tagesordnungen sind sehr spärlich. Der Ort der Sitzungen wurde vom beengteren Saal im Alten Rathaus in den großen Stubenrauch-Saal verlegt. Wie mit der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung umgegangen wird, ist hingegen noch nicht ganz klar.

Das Kommunale Notlagengesetz soll die Handlungsfähigkeit brandenburgischer Kommunen sicherstellen. Diese bekommen darin mehr Möglichkeiten, wie sie ihre Sitzungen abhalten können, etwa über Video oder Audio, im schriftlichen Umlaufverfahren oder indem Aufgaben auf den Hauptausschuss übertragen werden. Eine Möglichkeit, die Öffentlichkeit sicherzustellen könnte dabei sein, einen Raum mit einer Videoübertragung zur Verfügung zu stellen.

Kleinmachnow und Stahnsdorf wollen vorerst jedenfalls einen konservativen Weg gehen: Sie planen ihre nächsten Gemeindevertretersitzungen in Sporthallen, mit entsprechenden Mindestabständen und Listen aller Anwesenden.

Von Konstanze Kobel-Höller