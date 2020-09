Sommerfeldsiedlung kämpft um Betonstraßen

Kleinmachnow

Das Wohngebiet Sommerfeldsiedlung ist ein „wichtiges Zeugnis der Entstehungszeit Kleinmachnows“ und „ein wertvolles kulturgeschichtliches Erbe“, schrieben Nicola Bröcker und Celina Kress vor gut 15 Jahren in ihrem hochgelobten Buch „Südwestlich Siedeln“. Dieses Erbe sei jetzt in Gefahr, warnt die Bürgerinitiative Sommerfeldsiedlung – und zwar durch einen neuen Straßenbelag für die 1930er-Jahre-Siedlung. Im September muss sich die Gemeindevertretung zwischen Asphalt oder Beton entscheiden. Die zwölf einspurigen Betonstraßen, die bald 90 Jahre alt werden und sich dafür noch gut gehalten haben, möchte die Bauverwaltung der Gemeinde im Zuge der fälligen Erneuerung durch Asphaltdecken ersetzen. Wieder Beton zu verwenden sei zu teuer und aufwendig und in der Bauweise nicht üblich für kleine, wenig befahrene Straßen, argumentiert das Planungsbüro PST aus Werder, das für die Gemeinde ein Gutachten erstellt hat. „Aufgrund der geringen Belastung der Fahrbahnen ist die Betonbauweise grundsätzlich nicht erforderlich, da sie überdimensioniert ist“, so die Planer.

„Kein kulturgeschichtliches Erbe“

„In diese Siedlung gehört Asphalt nicht hinein, weil es ein kulturgeschichtliches Erbe ist“, widerspricht jetzt Straßenbau-Ingenieur Jürgen Krause dem Gutachten. Der gebürtige Brandenburger, der vor zehn Jahren in die Siedlung gezogen ist, lobt die Bürgerinitiative Sommerfeldsiedlung, die sich dafür einsetzt, das historische Erbe zu erhalten. Im Bürgerdialog äußerten viele Anwohner dies als ihren wichtigsten Wunsch.

„Im Gutachten der Gemeinde stimmen die Fakten nicht und es ist tendenziös für Asphalt“, kritisiert vor der Abstimmung der Fachmann und hat seine Stellungnahme den Gemeindevertretern zukommen lassen. Beton sei wesentlich langlebiger und damit langfristig deutlich günstiger. Er erfordert im Vergleich wesentlich weniger bauliche Unterhaltungsmaßnahmen und er liefert das ortsübliche helle Erscheinungsbild der Straßen. Zudem sei die Erfahrung mit Beton im kommunalen Straßenbau nirgendwo so groß wie im Raum Berlin und Potsdam; jüngere Beispiele gebe es von Köpenick bis Hellersdorf und die Branche für Betonstraßenbau habe der Gemeinde bereits fachliche Unterstützung zugesagt. „Aber auch der Kleinmachnower Bauhof verrichte bei seinen aktuellen Ausbesserungsmaßnahmen gute Arbeit mit Beton“, ist sich Krause sicher.

Nur ein kleiner Hoffnungsschimmer

Die Chancen seien allerdings gering, die Asphaltbauweise zu verhindern, befürchtet Jürgen Krause. Er will trotzdem den kleinsten Hoffnungsschimmer nutzen, schließlich sei das charakteristische Ortsbild sonst für immer verschwunden.

Von Gesine Michalsky