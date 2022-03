Region Teltow

Auf die Suche nach geeigneten Immobilien, um Geflüchtete aus der Ukraine im großen Stil unterzubringen, ist der Landkreis. Fündig werden könnte er möglicherweise in Kleinmachnow oder Stahnsdorf: Hier sind bereits zwei Liegenschaften im Gespräch, eine wurde sogar schon besichtigt.

Rund 1500 Geflüchtete aus der Ukraine in Potsdam-Mittelmark erwartet

275 geflüchtete Menschen aus der Ukraine leben derzeit privat in Kleinmachnow, so Bürgermeister Michael Grubert im Regionalausschuss am Montagabend. Der Kreis rechnet jedoch mit rund 1500 Geflüchteten, die er selbst unterbringen wird müssen, rund 800 wurden bis gestern Vormittag bereits vom Land zugewiesen – und die Kapazitäten reichen ganz klar schon jetzt nicht aus. Zwar wurde im Kreistag vorige Woche beschlossen, dass 485.000 Euro für Notunterkünfte bereitgestellt werden, doch von diesem Budget sollen gerade einmal 237 Plätze in angemieteten Objekten in Groß Kreutz, Neuseddin und Wiesenburg/Mark entstehen.

Nun wird parallel gezielt von einem vierköpfigen Wohnraum-Akquiseteam nach größeren Objekten gesucht. In Kleinmachnow wurde dazu bereits das leerstehende ehemalige NH-Hotel am Zehlendorfer Damm von Grubert, dem Investor sowie Vertretern des Landkreises auf die Eignung des Gebäudes hin begangen.

„Es würde aber nur für dieses Jahr zur Verfügung stehen, da 2023 mit dem Umbau begonnen wird“, so der Bürgermeister. Noch diese Woche soll geklärt werden, ob der Komplex in Frage kommt, der Donnerstag steht als Entscheidungstag im Raum. „Aber das ist eine Sache des Landkreises, der es ja auch bezahlt“, so Grubert.

Das ehemalige NH-Hotel Kleinmachnow steht seit Sommer 2020 leer. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Nach Angaben von Kai-Uwe Schwinzert, Sprecher des Kreises, sei die Rede vom gesamten Gebäude, das seines Wissens aber leergeräumt sei. Das Hotel mit 243 Zimmern hatte Ende Juli 2020 geschlossen. Noch ist in der Öffentlichkeit nicht klar, wie es nächstes Jahr mit dem Haus weitergeht. Die Gemeindevertretung hat zuletzt darüber diskutiert, einen Bebauungsplan aufzustellen, der seniorengerechtes Wohnen festlegt.

Telekom-Gelände von Gemeinde Stahnsdorf vorgeschlagen

Für Stahnsdorf hat Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) das ehemalige Telekom-Gelände als mögliche Unterkunft an den Kreis gemeldet, so Hauptamtsleiterin Isabel Uhlmann. Das wäre sinnvoll, weil dort nicht nur viele Menschen untergebracht werden könnten, sondern es auch sanitäre Anlagen und eine Kantine gebe. Auf Rückfrage durch Claude-Robert Ehlert (Wir Vier) erklärte Uhlmann, der Investor sei über diesen Schritt informiert worden. „Es gab einen speziellen E-Mail-Verkehr.“

Das ehemalige Hauptgebäude des Telekom-Geländes in Stahnsdorf. Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

Bei der DEL (Deutsche Landentwicklung), dem Vertreter der Eigentümer des Areals, wusste Gerlinde Ritouet-Steiner jedoch noch nichts davon, dass das Areal als Flüchtlingsunterkunft im Gespräch ist. Man sei überrascht. Heute soll aber ein Termin beim Landkreis stattfinden, dann wisse man mehr, so André Schlüter für das Unternehmen. Kai-Uwe Schwinzert, Sprecher des Kreises, bestätigt die Bemühungen Potsdam-Mittelmarks. „Wir haben erkannt, dass die Privaten am Limit sind.“ Der Kreis wolle jetzt mit einfachen Unterkünften loslegen und nicht die perfekten Lösungen in Form von Wohnungen suchen. Es gehe darum, dass die Geflüchteten auch länger bleiben können und dass sie nicht dauernd hin- und herziehen müssten.

„Wir prüfen derzeit 60 Angebote im Kreis mit 600 Unterkunftsplätzen“, so Schwinzert, darunter unter anderem auch ein ehemaliges Hotel in Bad Belzig. Rund 200 private Meldungen würden zusätzlich parallel geprüft. „Es soll mit allen Anbietern Kontakt aufgenommen werden“, sagt der Sprecher.

„Wir müssen aber auch darauf achten, dass es im Verhältnis stimmt“, so Schwinzert weiter. So mache es keinen Sinn, in Bürogebäude Sanitär- und Duschbereiche einzubauen, die dann nur kurz halten, wie es etwa in der Gemeinschaftsunterkunft in der Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf der Fall sei. Hier sei man immer wieder mit Reparaturen beschäftigt, etwa wegen Schimmelbefalls. Bürogebäude wie das Telekomgelände seien daher nicht unbedingt die erste Wahl, anders als etwa Hotels.

Von Konstanze Kobel-Höller