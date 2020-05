Stahnsdorf lehnt massiven Bauriegel ab

Stahnsdorf

Den aktuellen Entwurf für den Lückenschluss zwischen dem Busbahnhof Waldschänke in Stahnsdorf und einigen Häusern an der Wannseestraße vor der Kleinmachnower Schleuse haben die Mitglieder des Stahnsdorfer Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstag erneut einstimmig zurückgewiesen. Eine Fondsgesellschaft aus Luxemburg möchte auf der überwiegend bewaldeten Fläche in der Nachbarschaft eines Pflegeheimes einen Gebäuderiegel mit etwa 60 barrierefreien, seniorengerechten Wohnungen errichten. Da der Standort planungsrechtlich als Mischgebiet ausgewiesen ist, sollen im Erdgeschoss des Wohnblocks auch Läden und Gewerberäume eingerichtet werden.

Immer noch zu massiv

Nachdem der Bauausschuss in der Vergangenheit bereits zwei Vorgängervarianten des Projekts als zu massiv abgelehnt hatte, bewertete er am Dienstag auch den dritten Vorschlag der Primonial Immobilien GmbH als immer noch überdimensioniert für den Bereich. Die Tochter der Eigentümergesellschaft hatte zuvor auf Drängen der Gemeinde deren Vorgaben schon ansatzweise in den jüngsten Entwurf eingearbeitet.

Nur drei statt vier Geschosse

Nach der Novembersitzung des Bauausschusses im vorigen Jahr hatte Stahnsdorf den Projektentwickler gebeten, die Höhe des Riegels von vier auf drei Geschosse zu reduzieren. Lediglich der Gebäudeteil direkt in Front zum Busbahnhof sollte zur lückenlosen Anpassung an vorhandene Gebäude vier Geschosse haben. Um sich angemessener in die Umgebung einzufügen, sollte der Neubau auf dem hinteren Teil des Grundstücks in einer geschwungenen S-Form und mit einem Gebäudedurchgang errichtet werden, schlägt die Gemeinde vor.

Imbissstand soll Seite wechseln

Außerdem wünscht sie sich einen kleinen ebenerdigen Aufenthaltsplatz, auf dem die Stahnsdorfer beim Warten auf den Bus verweilen könnten. Der Imbissstand auf der gegenüberliegenden Seite sollte dort verschwinden und ins Projekt integriert werden, genau wie ein öffentliches WC, das an dem stark frequentierten Umsteigebahnhof noch dringend gebraucht wird.

Parkähnliche Terrasse mit Freitreppe abgelehnt

Was Primonial-Prokurist Axel Steeb den Bauausschussmitgliedern am Dienstag präsentierte, war ein eher kantiger Hausriegel dicht am Straßenrand mit einer fast schon parkähnlichen Terrasse und großer Freitreppe davor. Ausschussmitglied Thomas Michel ( Bündnis 90/Grüne) empfahl per Antrag seinen Kollegen, an den Vorstellungen der Gemeinde festzuhalten und den vorliegenden Entwurf nicht anzunehmen.

Gesamtkonzept vorgeschlagen

„Die Eigentümergesellschaft muss sich jetzt erst einmal zu diesem Votum positionieren“, kommentierte Steeb nach der Diskussion das Ergebnis gegenüber der MAZ. Einen geplanten Entwicklungszeitraum für das Projekt gibt es noch nicht. Der Prokurist rechnet lediglich mit einer reinen Bauzeit von anderthalb bis zwei Jahren. Als sachkundiger Einwohner für die SPD schlug Martin Heiland in der Sitzung vor, gemeinsam mit dem Investor ein Gesamtkonzept für den Bereich des Busbahnhofes Waldschänke zu erarbeiten, in dem der Investor die Möglichkeit erhält, seine Ziele wirtschaftlich umzusetzen.

Baurecht seit 1994

Für die Fläche zwischen Stahnsdorfer Busbahnhof und Kleinmachnower Schleuse gibt es bereits seit Dezember 1994 Baurecht. Der damalige Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 3 „ Busbahnhof Waldschänke“ war allerdings nicht in der vorgeschriebenen Frist umgesetzt worden, und den Vorhabensträger gab es nicht mehr. Darum hob die Stahnsdorfer Gemeindevertretung 2009 den ursprünglichen Plan auf und beschloss die Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 11 „ Busbahnhof Waldschänke“.

Nach einem Eigentümerwechsel 2016 stimmten die Gemeindevertreter dem Antrag des neuen Eigentümers zu, den Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu verkleinern. Mit einem Bebauungsplan soll auch der Busbahnhof selbst gesichert werden, der sich nicht auf einem kommunalen Grundstück befindet.

