Stahnsdorf

Einen Eilantrag zur Förderung des Industriemuseums soll die Stahnsdorfer Gemeindevertretung auf Antrag der CDU am Dienstagabend in ihrer Sitzung behandeln.

Seit seiner Gründung erhält das in Teltow ansässige Museum Förderungen von den drei Kommunen der Region. Grundlage dafür ist eine Vereinbarung, die jeweils über fünf Jahre läuft – die nächste Förderperiode beginnt demnach 2022. In dieser ist festgelegt, dass entsprechend der Einwohnerzahlen Teltow jährlich 53.607 Euro übernimmt, auf Kleinmachnow 40.455,75 Euro entfallen und für Stahnsdorf 31.187,25 Euro verbleiben.

Während in Teltow der nötige Beschluss bereits gefasst wurde und er in Kleinmachnow am Mittwoch auf der Tagesordnung steht und als Formsache bezeichnet wird, hatte Stahnsdorf angekündigt, sich damit im Zuge der Haushaltsdiskussionen beschäftigen zu wollen. Wann es dazu einen Beschluss gibt, ist offen. Sollte das jedoch nicht bis Ende des Jahres der Fall sein, müsste der Verein Insolvenz anmelden, warnte dieser.

Mit dem Eilantrag sollen nun auch die Stahnsdorfer Gemeindevertreter die Möglichkeit bekommen, zeitnah direkt über die Förderung abzustimmen.

Von Konstanze Kobel-Höller