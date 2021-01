Stahnsdorf und Kleinmachnow tauschen Fläche gegen Einwohner

Stahnsdorf/Kleinmachnow

Stahnsdorf hat seit Mitte Dezember des vorigen Jahres zwei Einwohner mehr und etwa zwei Quadratmeter Fläche weniger. Die Gemeinde tauschte auf der Grundlage eines Gebietsänderungsvertrages mit Kleinmachnow 9192 Quadratmeter an der Kreuzung Stahnsdorfer Hof gegen 9190 Quadratmeter Boden auf Kleinmachnower Seite. Zuvor hatten beide Gemeindevertretungen, der Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie das Innenministerium dem Deal zugestimmt.

Ehepaar mit „Umzug“ einverstanden

Damit ist Stahnsdorf jetzt rechtmäßiger Eigentümer des Bereiches an der Bushaltestelle „Stahnsdorfer Hof“ nördlich des Bäkedamms sowie der Straßenbereiche an der Kreuzung und eines Wohnhauses in der Wilhelm-Külz-Straße, in dem ein Ehepaar wohnt. Kleinmachnow erhält im Gegenzug weitestgehend Sumpf- und Wiesenflächen in den Auen des Bäketals.

Das Ehepaar hatte sich bereits vor Jahren zu einem „Umzug“ bereit erklärt, für den keine Möbelwagen bestellt werden müssen und kein Ortswechsel erforderlich ist. Die ehemals Kleinmachnower sind jetzt Stahnsdorfer. Die Kosten für die Änderung von Dokumenten übernimmt die Gemeinde Stahnsdorf.

Straße durchschnitt Gemarkungsgrenzen

Die Planungen für die Neuordnung von Flurstücken rund um Stahnsdorfs meistbefahrene Kreuzung begannen bereits 2012. Immer wieder hatte es Probleme bei der Abgrenzung von Zuständigkeiten gegeben, etwa bei Baustellen, Fragen der Unfallsicherung oder Versicherungsangelegenheiten.

Beim Bau der Wilhelm-Külz-Straße (L 76) als Umfahrung nördlich rund um den Dorfkern in den 1960-er Jahren entstand auch der heutige Bäkedamm. Dabei durchschnitt die Straße jedoch die Gemarkungsgrenzen von Stahnsdorf und Kleinmachnow. Vor allem nach der Wiedervereinigung führte dies mit dem zunehmenden Straßenverkehr zu den genannten Problemen.

Kreuzung soll umgebaut werden

„Der Gebietstausch ist schon allein deswegen sinnvoll, weil wir zumindest mittelfristig über Anpassungen im Kreuzungsbereich am Stahnsdorfer Hof nachdenken müssen. Dabei sind wir auf den Landkreis und das Land als Baulastträger angewiesen“, sagt Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger).

Zuvor sollen auf jeden Fall erst einmal die Rammrathbrücke sowie der Abschnitt der Ruhlsdorfer Straße zwischen der Linden- und der Mühlenstraße fertiggestellt werden. Bevor allerdings nicht ab 2024 der neue Lindenhof-Campus fertig sein wird, soll der Bereich des Stahnsdorfer Hofes nicht angetastet werden, so Albers.

Stahnsdorf wollte Kleinmachnow nicht

Bestrebungen zu Gebietstausch oder -vereinigungen zwischen Stahnsdorf und Kleinmachnow sind übrigens nicht neu. Mit der jetzigen Vereinbarung wird in gewisser Weise nachgeholt, was aus Kleinmachnower Sicht schon viel früher hätte geschehen sollen.

Die Kleinmachnower Gemeindevertreter beschlossen bereits 1920 im einstigen Gasthaus Grothe gegenüber des Stahnsdorfer Hofs den Beitritt zu ihrem Nachbarort. Damals verwehrten sich die Stahnsdorfer einer solchen Idee.

