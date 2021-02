Stahnsdorf

Rund um den Bombenfund gibt es ein paar spannende Fakten, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Hier einige davon:

Die gefundene Bombe sei schwierig zu entschärfen, so Sprengmeister Mike Schwitzkes Auskunft an diesem Abend. Sie habe einen "chemisch mechanischen Langzeitzünder mit Aufschlagsperre". Sie sei "sehr empfindlich gegenüber Erschütterung und Temperatur".

Sprengmeister Mike Schwitzke sprengte die Stahnsdorfer Bombe. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sie enthielt einen sehr starken Sprengstoff namens Torpex, das wiederum aus besonders viel Hexogen besteht. Hexogen ist hochbrisant und giftig. Es wurde während des Zweiten Weltkriegs in großen Mengen hergestellt und wird immer noch eingesetzt.

Erschwert wurde die Situation dadurch, dass ein Gashochdruckleitung nahe der Bombe verlief. Auch eine Niedrigdruckleitung sowie eine Wasserleitung des Klärwerks führen durch das betroffene Grundstück.

Ursprünglich wollte Sprengmeister Mike Schwitzke den rostigen Zünder mit einer Wasserschneidanlage entschärfen. Diese presst eine Mischung aus Wasser und Quarzsand in einem nicht einmal einen Millimeter dicken Strahl mit einem Druck von 700 bar aus seiner Düse. Damit lässt sich Metall gut schneiden, die Hitzeentwicklung ist gering, die Erschütterung minimal: All das ist entscheidend dafür, dass der Sprengkörper nicht vorzeitig explodiert.

Im Sperrkreis lebten mehr als 3200 Menschen, 2612 aus Stahndorf und 600 aus Kleinmachnow. Aus Teltow musste niemand evakuiert werden.

Sie wichen auf Verwandte aus oder verbrachten die Nacht im Stahnsdorfer Gemeindezentrum, in der Sporthalle der Zille-Grundschule oder im Kleinmachnower Rathaus. Dort wurden sie mit dem Notwendigsten versorgt, auch Feldbetten wurden aufgestellt.

Im Lama-Zentrum Berlin-Brandenburg auf dem Stahnsdorfer Dorfplatz mussten die Lamas und Alpakas während der Sprengung zurückbleiben. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Sperrkreis zurückbleiben mussten jedoch die meisten Haustiere - teilweise konnten sich die Besitzer auch nicht mehr um ihre Versorgung kümmern. Neben Katzen und Hunden zählten dazu unter anderem die rund 15 Alpakas und Lamas auf dem Dorfplatz, die auch therapeutisch eingesetzt werden. Auch Pferde leben auf dem Dorfplatz.

Mehrere Straßen wurden gesperrt, unter anderem die Kreisstraße zwischen Potsdam und Teltow sowie die L77. Auch die Busse auf dieser Strecke mussten umgeleitet werden. In Teltow bildete sich auf der Umfahrungsstrecke Richtung L40 ein langer Stau.

Ein „Info-Schuss“, eine kleine Sprengung mit 200 Gramm, kündigte die Detonation an. Zuvor wurden eine Hochdruck- und eine Niederdruckgasleitung geleert. Es wurde gewarnt, dass die Stromversorgung kurzzeitig unterbrochen werden könnte und dass deshalb niemand den Fahrstuhl im Stahnsdorfer Gemeindezentrum benutzen sollte. Posten wurden aufgestellt, die darauf achteten.

Die Explosion war bis nach Berlin-Lichtenrade, Zehlendorf, Kreuzberg und Babelsberg zu hören. Bewohner berichteten davon, die Druckwelle gespürt zu haben, aber auch, dass ihre Hunde anschlugen.

Ein Haus am Rande der Baustelle in Stahnsdorf, auf der die Bombe gefunden wurde, muss abgerissen werden. Die Druckwelle infolge der Sprengung hatte das Haus zerstört. Quelle: Gesine Michalsky

Ein Einfamilienhaus musste aufgrund seiner Schäden abgerissen werden.

Der Warntag habe im September nochmal gezeigt, was Stahnsdorf durch die Bombe schon bewusst geworden war, so Steffi Pietzner, Feuerwehrchefin der Gemeinde: Sirenen wären doch sinnvoll, doch sie fehlen komplett. „Zivilschutz wird wieder wichtiger. So sicher sind unsere Infrastrukturen nicht.“ Gäbe es Sirenen, könnte man die Bewohner vorwarnen und dann durch den Ort fahren und Durchsagen machen. „Wir haben unsere Fahrzeuge jetzt auch schon mit Lautsprechern ausgerüstet. Und auf den Neubau der Feuerwehr kommt die erste Sirene. Das soll dann ausgebaut werden – denn das ist natürlich ein großer Kostenfaktor.“

