Stahnsdorf

Um 12.30 wurde die Bombe auf einer Baustelle in der Stahnsdorfer Wilhelm-Külz-Straße entdeckt. Nachts um 3.30 erfolgte ihre Sprengung, um 6.23 erfolgte die Nachricht, dass der Sperrkreis wieder komplett aufgehoben wurde. Was dazwischen geschah, erfahren Sie in unserer Chronik.

7. Februar 2020

Die Royal Airforce wirft vermutlich wegen eines Fehlers in der Zielabsteckung die 500-Kilo-Bombe über Stahnsdorf ab.

Von Konstanze Kobel-Höller