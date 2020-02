Wildschweine: Stahnsdorfer kündigen Selbsthilfe an

Stahnsdorf

Zunächst ist es ein Morgen wie jeder andere, an dem Peter K. (Name geändert) mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in seinem Haus in der Stahnsdorfer Vogelsiedlung am Frühstückstisch sitzt. Da sieht er plötzlich ein Wildschwein durch seinen Garten laufen. K. springt auf, will das Tier durch das geöffnete Fenster mit Geschrei verjagen. Dann eilt er zur Haustür, um im Garten nachzusehen. Draußen biegt in diesem Moment eine ganze Rotte Wildschweine um die Hausecke und rennt ihn fast um. Als sich das erste Tier zu ihm umdreht, weicht K. zwei Schritte zurück. Trotzdem läuft die Wildsau auf ihn zu. Der Familienvater verschanzt sich schnell im Haus.

Leittier scheitert am Stahlrohrzaun

Das Erlebnis machte die Runde. Die FDP griff es auf, um mehr Maßnahmen gegen die Wildschweinplage in Stahnsdorf zu fordern. Der MAZ schildert K. den Fortgang: „Normalerweise verlässt unsere jüngere Tochter zuerst das Haus und macht sich auf den Weg zur Schule. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie mit den Tieren zusammengestoßen wäre . . .“, sagt K. – er mag sich das Szenario gar nicht vorstellen.

Das Leittier versucht zunächst über den 1,30 Meter hohen Stahlrohrzaun an der Grundstücksfront zu fliehen, bleibt aber mit den Vorderläufen hängen und fällt in den Garten zurück. Den acht Wildschweinen gelingt schließlich die Flucht durch den seitlichen Maschendrahtzaun, den sie dabei mit voller Wucht zerreißen.

Kein Einzelfall in der Siedlung

Die Szene ist kein Einzelfall in der Vogelsiedlung, sagt K. Erst vor einem Jahr ist er mit zwei Nachbarn der 80-jährigen Seniorin gegenüber zur Hilfe geeilt. Vor deren Hauseingang hatte sich eine Bache mit ihren Frischlingen breitgemacht. Sie ließ sich weder mit Lärm vertreiben, den die drei Männer mit Pfannen und Töpfen erzeugten, noch mit der Schreckschusspistole, mit der ein Nachbar in die Luft schoss. Erst als ein weiterer Anwohner mit einem Hochdruckreiniger der Wildsau einen Wasserstrahl verpasste, rannte sie mit ihren Frischlingen davon.

Gutachten soll im Frühjahr vorliegen In den Salon einer Friseurmeisterin in Stahnsdorf stürmte vor einem Jahr ein blutendes Wildschwein. Das Tier hatte die Salontür aufgestoßen. Ein Kunde ließ es durch die Tür wieder frei. In der Nähe des Grundstücks der Familie, die jüngst von Wildschweinen attackiert wurden, befinden sich mehrere offene Grundstücke. Drei Straßen weiter wohnt die Stahnsdorfer Familie, deren Sennenhündin Kessy erst unlängst im Garten von einem Wildschwein getötet wurde. Das Umweltministerium hält am Entschluss fest, die Bogenjagd nicht in Brandenburg einführen zu wollen, so die Pressestelle. Das Gutachten über energiereduzierte Munition, das das Ministerium in Auftrag gab, soll im Frühjahr vorliegen.

Mehrfach schon hätten die Anwohner der Vogelsiedlung nach Wildschweinattacken ihre Grundstücke wieder herrichten und ihre Zäune verstärken müssen, so K. Für viele wird die Schwarzwildplage inzwischen zu einem finanziellen Problem. Bei Grundstücken mit Durchschnittsgrößen von 800 bis 1500 Quadratmeter kämen bei den Preisen schnell 12 000 bis 15 000 Euro für Material und Personal bei einem Zaunbau zusammen.

Keiler bedroht Hochschwangere

Zudem ist die Anliegerstraße, in der K. wohnt, ein Schulweg für Kinder und Jugendliche, die genau in diesen Morgenstunden zum Gymnasium in Stahnsdorf oder einer Schule in Potsdam oder den Nachbarorten wollen, als die Wildschweine die Familie attackierten. Auch abends fühlen sich die Anwohner nicht mehr sicher. „Ab 21 Uhr kann man ziemlich sicher sein, Wildschweinen zu begegnen“, berichtet K. von seinen Erlebnissen.

Eine andere Stahnsdorferin schildert auf Facebook ihre Begegnung der unangenehmen Art mit einem Keiler, als sie mit ihrer Hündin auf einem Feld unterwegs war. Da der Keiler am anderen Ende entlang lief, machte sich die Frau erst keine Gedanken. Doch als er aus der Entfernung plötzlich auf sie zu geschossen kam, wich die Hochschwangere schnell auf einen anderen Weg aus und lief ein gutes Stück. „Irgendwann musste ich Luft holen. Da stand der Keiler plötzlich hinter mir und schnaubte wütend.“ Sie habe stets darauf vertraut, dass Wildschweine nur bei Gefahr angreifen. „Ich habe jetzt echt Schiss“, gesteht die Frau ein.

Familienvater hätte geschossen

In seinem Brief an Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) hat K. diesen und die Verwaltung aufgefordert, „konsequenter und sichtbarer“ die Wildschweine zu bekämpfen. Andernfalls würden es „die mittlerweile sehr verärgerten Bürger“ tun. „Ich jedenfalls werde in vergleichbaren Situationen nicht mehr tatenlos zusehen“, schreibt K. „Hätte ich in diesem Moment einen Bogen gehabt und damit umgehen können, ich hätte nicht gezögert zu schießen – selbst bei allen rechtlichen Konsequenzen“, sagt er zur MAZ.

Von Heinz Helwig