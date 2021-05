Stahnsdorf

Seit mehr als zehn Jahren streitet der Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow (RC KST) mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) um den geeigneten Standort eines Steges im Teltowkanal. Den Steg benötigen die Sportler zum Einstieg in die Boote. Allerdings ist für den Steg eine Nutzungsvereinbarung mit der WSV nötig. Diese wird jedoch bislang von der Behörde verweigert.

Denn die WSV hegt Zweifel am Standort direkt vor dem Vereinsgelände an der Bäkepromenade. Eine wassersportliche Nutzung sei „aufgrund der sich unmittelbar im Anschluss befindlichen Koppel- und Liegestelle der Berufsschifffahrt nicht möglich“, erklärt Stefan Sühl, Fachbereichsleiter Schifffahrt beim WSV auf MAZ-Nachfrage. Zu groß sei die Gefahr, dass Sportboote zwischen die mitunter mehr als hundert Meter langen Frachtschiffe geraten könnten.

Kein erhöhtes Unfallrisiko

Martin Beilfuß, zweiter Vorsitzender des Ruderclubs, widerspricht: „Unsere Ruderer sind erfahren und aufmerksam. Niemand würde einfach so vor ein Frachtschiff rudern.“ Außerdem rangierten die Frachter kurz vor der Schleuse nur noch in geringem Tempo und stets unter Einsatz eines Bugmannes. Ein Gutachten des TÜV Süd bestätigte bereits 2014, dass es an diesem Standort kein erhöhtes Unfallrisiko gebe.

Weit genug vom Anleger der Frachtschiffe entfernt, ist der bislang genutzte Uferbereich vor dem Vereinsgelände sehr übersichtlich, um sicher in die Boote zu steigen und aufs Wasser fahren zu können. Quelle: Madlen Pilz

Nach einem Urteil des Landgerichts Potsdam musste der Ruderclub den bislang genutzten Behelfssteg vor dem Vereinsgelände trotzdem abbauen. Die WSV hatte den Verein auf Beräumung der Ufer- und Wasserfläche verklagt. Seitdem behelfen sich die Sportler mit einem mobilen Steg. Doch der sei nur etwa 1,50 lang, bei leichtem Windstoß drehten die Boote sofort weg und „außerdem kann auch immer nur einer einsteigen“, ärgert sich Beilfuß. Ein Zustand, der für die Ruderer „vollkommen praxisuntauglich“ sei. Der Verein suchte deshalb erneut das Gespräch mit der Bundesverwaltung.

Nach einer Besichtigung vor Ort und einer Stellungnahme der Ruderer zu mehreren Steg-Standorten teilt die WSV nun mit, dass einer der vom RC eingereichten Standorte grundsätzlich möglich sei. Dieser liegt jedoch noch näher an der Schleuse und in direkter Nachbarschaft zu einem Fahrgastanleger. Alternativ könnte der ebenfalls an der Schleuse bereits vorhandene Steg für Motorboote genutzt werden, so die WSV weiter.

Nach dem Willen der Behörde, könnten die Sportler vom RC KST künftig den Steg für den motorisierten Schiffsverkehr nutzen, der für die Ruderer aber viel unübersichtlicher ist als der bisherige Standort. Quelle: privat

Für Ruderer sei dieser Standort jedoch „absolut ungeeignet“, kritisiert Ruderer Beilfuß. „Durch die Nutzung der Schleuse kommt es regelmäßig zum Rückstau frei liegender Fahrzeuge mit teils mangelhaft qualifiziertem Personal“. Durch Drängelei und unvorhersehbare Manöver gefährdeten die „Freizeitskipper“ sich und andere. „Für Ruderer ein Albtraum, dort dazwischenzugeraten“, sagt der Sportler.

Wie es jetzt weitergeht, weiß er nicht. Bei der Nutzung von Wasserstraßen sei nicht nur ein reibungsloser Ablauf des Schiffverkehrs zu gewährleisten. Die Behörde habe ebenso Interessen des Gemeinwohls, zu denen auch die Ausübung von sportlichen Aktivitäten zähle, zu berücksichtigen, kommentiert Beilfuß das Schreiben der WSV. „Wir rudern dort seit 20 Jahren. Wir geben die Hoffnung auf eine vernünftige Lösung nicht auf.“

Von Madlen Pilz