Mit dem dritten Entwurf zum „Deutschlandtakt“ des Bundes für den Zugverkehr wurde die Absicht bestärkt, Kleinmachnow über die Stammbahn an das Bahnnetz anzubinden. Vier Linien sollen demnach auf künftig der noch stillgelegten Trasse fahren. Doch die Gegner sind empört. Sie fühlen sich über den Tisch gezogen: Ein erst kürzlich getroffener Konsens, dass bereits ab 2025 das zweite Gleis der Wannsee-S-Bahn für die regionale Anbindung genutzt werden soll, scheint plötzlich vom Tisch zu sein.

Vier Regionalbahnen für Kleinmachnow

Dies bestätigt Alexander Kaczmarek, Konzernbeauftragter der Deutschen Bahn für Berlin: „Die Wannsee-Strecke fand in der Arbeitsgruppe keine Mehrheit“. Auch die Bahn hält an der historischen Streckenführung der Stammbahn mit einem Regionalzug fest. Erst in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr, Klimaschutz im Abgeordnetenhaus Berlin hatte Kaczmarek Anfang Juni vor weiteren langwierigen Variantenuntersuchungen gewarnt und erklärt, es gäbe keine fachlich richtigen Entscheidungen. Irgendwann müsse man sich verkehrspolitisch entscheiden. „Wir brauchen eine Fern- und Regionalbahnstrecke als Ausweichmöglichkeit für die Stadtbahn.“

Laut Fahrgastverband Pro Bahn soll man künftig von Kleinmachnow mit den Regionallinien RB20, RB21, RB56 und RB71 über Zehlendorf, Schöneberg, und den Potsdamer Platz zum Berliner Hauptbahnhof, über das Südkreuz zum Berliner Ostkreuz, nach Bad Belzig, Beelitz und über Potsdam nach Golm, Oranienburg und Berlin-Spandau gelangen.

Konsens geplatzt

„Ich bin stinksauer über diese Entwicklung“, sagt Peer Hartwig von der Bürgerinitiative Schutzgemeinschaft Stammbahn. Monatelang habe das Bündnis Schiene Berlin Brandenburg (BSBB), an dem neben Vertretern der Bahn und der Wirtschaft auch Naturschützer, Politiker und andere Interessenvertreter beteiligt sind, einen Stufenplan entwickelt. Demnach sollte schon bis 2025 das ehemalige Gütergleis parallel zur S-Bahn Wannsee für den Regionalverkehr bis Steglitz oder Schöneberg reaktiviert werden. Da es nicht stillgelegt ist, wäre dies eine schnelle Möglichkeit gewesen, die Region an die Schiene anzubinden. Die dritte Stufe beinhalte dann den Wiederaufbau der historischen Stammbahn.

Die Trasse der ehemaligen Stammbahn Kleinmachnow führt heute durch Wald und Naturschutzgebiete. Quelle: Stephan Laude

„Da sind wir allerdings strikt dagegen“, so Hartwig. Natürlich werde argumentiert, es sei eine historische Strecke – seit 80 Jahren sei sie aber eben mehr nicht da, hoch sensible und schützenswerte Natur habe sich hier entwickelt. Das würde auch ein Gutachten bestätigen. Ursula Theiler vom „Aktionsbündnis Ressourcen nutzen, Natur schützen“ ergänzt, dass die Strecke durch die Parforceheide und den Düppeler Forst gehen würde. „Diese Naturschutzgebiete werden komplett durchschnitten. Dass hier gebaut wird, ist rechtlich schon nicht möglich.“ Zudem habe eine Begehung mit Vertretern des Deutschlandtakt und des BSBB erneut klar gemacht, dass zwölf Ingenieursbauten und eine Gesamtinvestition von mindestens 400 Millionen Euro nötig wären, so Hartwig.

Längere Klageverfahren werden vermutet

Dass die Wannsee-Variante in den jetzigen Stammbahn-Plänen nicht einmal erwähnt wird, bezeichnet er als „völlige Brüskierung uns gegenüber.“ Es gehe wohl gar nicht um den Regionalverkehr, sondern vielmehr um die ICE-Strecke. Die Öffnung des zweiten Gleises sei eine „zwingende Notwendigkeit“ für seine Initiative. Schließlich wolle man ja die Bürger mitnehmen, hieße es immer. „Damit trägt man nur dazu bei, dass die Bürger radikaler werden“, sagt Hartwig und kündigt direkt eine nächste Bürgerversammlung zum Thema an.

Jens Klocksin von der Bürgerinitiative Stammbahn freut sich dagegen, dass die Stammbahn auch im neuesten Entwurf ausdrücklich als Regionalbahn erwähnt ist – und dass das Industriegleis an der Wannseebahn gar keine Rolle spielt. Mit der Umsetzung der Stammbahnpläne rechnet der Kleinmachnower Verkehrsexperte allerdings nicht vor 2035. Planung und Planfeststellung würden zusammen etwa vier bis fünf Jahre dauern. Für den Bau würden noch einmal drei Jahre vergehen. Auch auf längere Klageverfahren müsse man sich einstellen.

