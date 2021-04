Kleinmachnow/ Teltow/ Stahnsdorf

Um eine bessere Anbindung an das öffentliche Schienennetz kämpfen Kleinmachnow und Stahnsdorf seit Jahren. Doch welche Ideen gibt es überhaupt, was ist realistisch und wo hakt es? Die MAZ gibt Antworten.

Welche Projekte sind im Gespräch?

Am konkretesten werden die Pläne für die Verlängerung der S-Bahn aus Teltow nach Stahnsdorf und die Anbindung Kleinmachnows über die ehemalige Stammbahn diskutiert. Doch auch Ideen wie die Verlängerung der U3 nach Kleinmachnow oder der U9 nach Teltow oder die Wiederaufnahme der Friedhofsbahn und der S-Bahn-Ringschluss kommen gelegentlich auf.

Was ist die Stammbahn?

Die Potsdamer Stammbahn war Preußens erste Eisenbahnlinie. 1838 wurde sie eröffnet und verband schließlich Berlin über Potsdam mit Magdeburg. Seit 1945 ist die Strecke zwischen Berlin-Düppel und Griebnitzsee unterbrochen, seit 1980 auch gibt es auch keinen Bahnverkehr zwischen Zehlendorf und Berlin-Düppel mehr.

Was ist die Reaktivierung der Stammbahn?

Der Wiederaufbau der Verbindung zwischen Zehlendorf und Griebnitzsee soll Kleinmachnow mit mindestens eine Haltestation im Europarc, möglicherweise auch einer zweiten in Düppel an das Schienennetz anbinden.

Laut Fahrgastverband Pro Bahn könnte man von Kleinmachnow dann künftig mit den Regionallinien RB20, RB21, RB56 und RB71 über Zehlendorf, Schöneberg, und den Potsdamer Platz zum Berliner Hauptbahnhof, über das Südkreuz zum Berliner Ostkreuz, nach Bad Belzig, Beelitz und über Potsdam nach Golm, Oranienburg und Berlin-Spandau gelangen.

Die Reaktivierung wäre auch überregional bedeutend, da damit eine durchgehende Verbindung von Magdeburg über Potsdam nach Zehlendorf und weiter den Berliner Hauptbahnhof, und von dort auch Stettin, Rostock oder Stralsund entstehen würde.

Anwohnerproteste in der Sommerfeld-Siedlung gegen die Reaktivierung der Stammbahn. Quelle: Detlev Scheerbarth

Wieso sind die Pläne umstritten?

Gegner der Stammbahn befürchten, dass es nicht darum gehen könnte, die Region an den Regionalverkehr anzubinden, sondern um große Mengen Fernverkehrs – Güterzüge und ICEs . Außerdem habe sich auf der ehemaligen Strecke mittlerweile schützenswerte und hoch sensible Natur entwickelt, was auch durch ein Gutachten bestätigt worden sei. Die Gegner machen außerdem auf die Kosten für zwölf Ingenieursbauten und die Gesamtinvestition von mindestens 400 Millionen Euro aufmerksam.

Welche Maßnahmen wären nötig?

Der Abschnitt vom Gleisdreieck bis Zehlendorf wäre für den Regionalverkehr auszubauen. Sollte die Bahn für Fernverkehr zweigleisig werden, müsste die Trasse verbreitert werden. Außerdem müssten Straßenbrücken erneuert und angehoben werden. Von Zehlendorf bis zum Bahnhof Düppel müsste die Strecke neu aufgebaut werden, weiter bis Griebnitzsee ist der Abschnitt zwar noch als Eisenbahnstrecke gewidmet, die Anlage müsste aber auch hier komplett neu entstehen, an der Kreuzung mit der A115, am Teltowkanal und im Ostbereich des Bahnhofs Griebnitzsees wären Brücken zu errichten.

Welche Rolle spielt die S-Bahn Wannsee?

Als Kompromiss war vorgeschlagen worden, dass schon bis 2025 das ehemalige Gütergleis parallel zur S-Bahn Wannsee für den Regionalverkehr bis Steglitz oder Schöneberg reaktiviert werden solle. Da es nicht stillgelegt ist, wäre dies eine schnelle Möglichkeit gewesen, die Region an die Schiene anzubinden, argumentierten die Befürworter. Diese Idee fand jedoch keine Mehrheit, so Alexander Kaczmarek, Konzernbeauftragter der Deutschen Bahn für Berlin.

Was ist bei der S-Bahn-Verlängerung nach Stahnsdorf geplant?

Zwischen Teltow nach Stahnsdorf (Sputendorfer Straße) soll es die Zwischenstation Iserstraße geben. Der erste Abschnitt soll dabei zweigleisig werden. Die Strecke zwischen der Iserstraße und der Sputendorfer Straße könnte ein- oder zweigleisig werden.

Auch der Abschnitt von Berlin Südende nach Teltow Stadt soll angepasst werden. Zwischen Südende und Lichterfelde Ost ist zur Engpassbeseitigung ein zweites Gleis zur Engpassbeseitigung im Gespräch, zwischen Lichterfelde Süd und Teltow ein zweigleisiger Ausbau der derzeit eingleisigen Strecke.

Kommt die S-Bahn nach Stahnsdorf? Quelle: Fotomontage: MAZ

Wie weit ist die Realisierung?

Bisher ist nur die Grundlagenermittlung finanziert, noch in diesem Jahr sollen aber die Mittel für die Vorplanung durch Brandenburg und Berlin sichergestellt werden.

Beim i2030-Projekt der Berliner S-Bahn ist im ersten Teilpaket die Finanzierung von insgesamt 3o Millionen Euro zur Weiterführung der Konzeption von zehn der insgesamt 35 Einzelmaßnahmen vorgesehen, wie Ende Februar bekanntgegeben wurde. Finanziert werden hier laut Katharina Jarolimek vom VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH die Planungsleistungen für den zweigleisigen Ausbau der S5 zwischen Hoppegarten und Strausberg, die Verlängerung der S75 mit dem Neubau der Bahnhöfe Karower Kreuz und Bucher Straße zum Lückenschluss mit der S8, einen Ausbau des Abschnittes Adlershof - Flughafen BER zur Kapazitätserhöhung in Verbindung, die mögliche Anbindung einer potenziellen S-Bahn-Werkstatt in Hennigsdorf sowie den Neubau zusätzlicher Rangier- und Abstellanlagen für die Schaffung von zusätzlichen Abstellmöglichkeiten für die künftig erweiterte S-Bahn-Flotte an verschiedenen Standorten.

Die Verlängerung der S-Bahn nach Stahnsdorf oder die Verbesserung der Anbindung nach Teltow stehen in dieser ersten Finanzierungsetappe also nicht auf dem Programm.

Wie realistisch ist die Verlängerung von U-Bahn-Strecken?

Brandenburgs Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig (CDU) hatte Mitte März die Idee in den Raum geworfen, man könne die U3 vom Mexikoplatz nach Kleinmachnow verlängern. Dies sei aber im Berliner Nahverkehrsplan 2019 bis 2023, der den ÖPNV-Bedarfsplan enthalte, nicht vorgesehen, so Jan Thomsen, Pressesprecher der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Die Stadt arbeite aber über das Schienen-Infrastrukturprojekt i2030 gemeinsam mit dem Land Brandenburg und der Deutschen Bahn an Lösungen für eine bessere Erschließung der Region, etwa mit dem Plan der Reaktivierung der Potsdamer Stammbahn, so Thomsen weiter.

„Überlegungen zur Verlängerung der U-Bahn über den Mexikoplatz hinaus wurden seit 1995 nicht weitergeführt“, sagt der Sprecher. 1977 sei etwa im sogenannten „200-Kilometer-Netz“ darüber nachgedacht worden, das sei aber schon lange überholt. Planungen, Untersuchungen und Studien gebe es keine, und daher auch keine Kostenabschätzungen.

Vor zwei Jahren war von der CDU-Fraktion der Steglitz-Zehlendorfer Bezirksverordnetenversammlung die Verlängerung der U9 von Steglitz über Lichterfelde, Lankwitz und Marienfelde nach Teltow aufgebracht worden. Auch hier ist keine Realisierung in Sicht.

Die U-Bahnlinie 9 soll vom Rathaus Steglitz nach Teltow weitergeführt werden – war eine Idee der CDU vor zwei Jahren. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Was war die Friedhofsbahn?

Vom 2. Juni 1913 bis 1961 fuhr zwischen Wannsee und dem Südwestkirchhof Stahnsdorf die Friedhofsbahn. Anfangs transportierte die auch „Witwenexpress“ genannte Bahn vor allem Särge und Friedhofsbesucher, später wurde sie auch von Stahnsdorfern genutzt, die in Berlin arbeiteten: Schließlich dauerte die Strecke nach Wannsee nach der Elektrifizierung 1928 nur sechs Minuten.

Nach der Wende gab es Überlegungen, die Verbindung wieder aufzunehmen und sogar bis Teltow zu verlängern, um damit den S-Bahn-Ringschluss zu erreichen, doch das gelang nicht. Mittlerweile wurde 2018 auch die Brücke über den Teltowkanal abgerissen.

Die Friedhofsbahn Stahnsdorf. Quelle: Privat

Was war die Industriebahn in Teltow?

Durch die Stadt Teltow führte im 20. Jahrhundert eine acht Kilometer lange Industriebahn . Rohmaterial und Baustoffe, die über den Wasserweg zum Teltower Hafen nahe der Altstadt in die Stadt gebracht wurden, gelangten dann mit der Bahn weiter. Nahe des Bahnhofs Teltow gab es einen Anschluss an die Anhalter Bahn und damit an das deutsche Eisenbahnnetz. Endgültig eingestellt wurde der Betrieb erst 1998. An mehreren Stellen sieht man noch Schienenreste, die Trasse kann noch nachvollzogen werden.

Wie soll es mit der Industriebahn weitergehen?

Die Stadt Teltow hat beschlossen, auf einem 4-Kilometer-Abschnitt der Industriebahn einen Rad- und Wanderweg auf der Trasse einzurichten. Er soll beim südlichen Zweig der Trasse an der Flugplatzstraße beginnen, bis zur Dürerstraße führen, die Ruhlsdorfer Straße queren, am Teltomat-Gelände vorbei und nach dem Schenkendorfer Weg Richtung Norden über den Buschweg zur Iserstraße führen. Das Vorhaben soll rund 2,5 Millionen Euro kosten, die Umsetzung soll mehrere Jahre dauern.