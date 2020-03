Star-Bariton in Corona-Quarantäne in Kleinmachnow

Kleinmachnow

Weil er einem Sängerkollegen bei den Proben an der Mailänder Scala die Hand gegeben hat, ist der Opernsänger Michael Volle derzeit in Kleinmachnow in Corona-Quarantäne.

„Am Sonntag wäre Premiere gewesen“, erzählt der 60-Jährige der MAZ. „Ich bin sehr, sehr traurig. Sechs Wochen Proben... Das Stück ’Salome’ ist eine wunderbare Musik, die Kollegen sind toll und die Scala ist eines der besten Opernhäuser. Wir fieberten dem entgegen. Das Singen ist nicht nur mein Beruf, sondern meine Berufung.“ Schon um den 20. Februar herum hatte es geheißen, ein Kollege aus dem Chor sei positiv auf Corona getestet worden, doch es sei noch eine Woche weiter geprobt worden. „Das Orchester spielte schon teilweise mit Mundschutz“, erinnert sich Volle.

Die Verantwortung, das Virus nicht weiterzuverbreiten

Zuhause in Kleinmachnow kam dann die Nachricht, dass ein Kollege, mit dem er Hände geschüttelt hatte und mit dem er mehrmals im selben Raum geprobt hatte, ebenfalls positiv getestet worden war. „Dann haben wir angefangen zu reagieren.“ Mit zwei Kindern, acht und zehn Jahren, in der Waldorfschule, und wenn man selbst viel unterwegs sei und viele Kontakte mit Menschen habe, habe man die Verantwortung und die Pflicht, das nicht weiterzuverbreiten.

Am Mittwoch vorige Woche ließen sich Volle, seine Frau, die Opernsängerin Gabriela Scherer, die beiden Kinder und die Nanny am Berliner Virchow Klinikum der Charité auf das Virus testen, Donnerstagabend kam dann die erlösende Nachricht: Alle negativ. Für den Rest der Familie bedeutete das sofort die Entlassung aus dem Hausarrest, für den Bariton jedoch nicht. Als Hauptbetroffener, der direkten Kontakt mit einem Infizierten hatte, muss er bis Ablauf von zwei Wochen nach dem letzten Zusammentreffen mit dem Erkrankten in Quarantäne bleiben. „Noch zwei Tage, dann darf ich wieder hinaus in die Freiheit.“

Millionenverluste für die Scala

Einerseits genießt Volle die Zeit zuhause bei seiner Familie, das Spielen und Nichtstun. Doch auf der anderen Seite steht er als Freiberufler auch sehr unter Druck. „Für März geht mir eine hohe Summe flöten. Das gibt Probleme für die ganze Wirtschaft, nicht nur für meine eigene“, sagt er. „Die Scala hat jetzt schon Millionenverluste gemacht.“ Gleichzeitig relativiert er seine Sorgen, erinnert daran, dass vor den Toren Europas Menschen in Flüchtlingslagern leben, ohne festes Dach über den Kopf, ohne Toiletten. „Es brennt halt überall. Das ist furchtbar.“

Für sich selbst weiß er nicht, wie es weitergeht. Sein nächster Job wäre ein Engagement in New York, an der berühmten Metropolitan Opera in der Oper „Tosca“. Ob das auch wirklich stattfindet, kann jetzt noch niemand sagen. New York hat den Notstand erklärt. „Ab Donnerstag kann ich wieder raus – und habe für drei Wochen keinen Job. Aber ich bin sehr positiv gesinnt und widme mich einem sehr schönen Gebiet: Meinen Kindern und meiner Frau.“

Von Konstanze Kobel-Höller