Kleinmachnow

Eigentlich hatte Bürgermeister Michael Grubert (SPD) geplant, sich von den Kleinmachnower Gemeindevertretern absegnen zu lassen, dass die zweite Ausschreibung für die Bauleistungen des geplanten Erweiterungsbaus „Am Hochwald“ aufgehoben wird. Zu groß sei die Kostenexplosion – und das, obwohl es nicht einmal für alle Lose Angebote gegeben hätte, so der Bürgermeister. In einem zweiten Schritt würde er dann in der nächsten Sitzung gerne diskutieren, ob der seiner Meinung nach aufgrund sinkender Schülerzahlen nicht dauerhaft benötigte Neubau vielleicht durch eine kurzfristige Modulbaulösung ersetzt werden könnte. Doch wieder einmal konnte sich Grubert bei diesem Thema nicht durchsetzen.

Persönliche Beleidigungen

Schon in der Einwohnerfragestunde zeigte sich, dass der Hort zum Streitthema des Abends werden würde. Mehrere Eltern brachten ihren Unmut zum Ausdruck, dass die Ausschreibung aufgehoben werden solle, dass die Kommunikation nicht gut gelaufen sei und betonten, dass sehr wohl Bedarf für das Vorhaben bestünde. In der Diskussion der Gemeindevertretung wurde auch erneut die tiefe Spaltung zwischen den Kommunalpolitikern deutlich, die – vom Vorsitzenden ungerügt – in persönlichen Beleidigungen auf tiefstem Niveau gipfelte.

Bereits im zweiten Schuljahr der neu errichteten Grundschule „Auf dem Seeberg“ konnte der dazugehörige Hort nur mehr mit einer Ausnahmegenehmigung die 187 Kinder betreuen. So wurde im Dezember 2018 beschlossen, für die fünften und sechsten Klassen auf dem nur wenige Meter entfernten Areal des Jugendclubs „Carat“ einen Erweiterungsbau zu errichten. Das planende Architekturbüro errechnete Kosten von rund 2,596 Millionen Euro.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im darauffolgenden Jahr wurde das Vorhaben aufgrund möglicherweise sinkender Schülerzahlen bis Ende Februar 2020 zurückgestellt, dann aber wieder aufgenommen. Ende Juni desselben Jahres versuchte Grubert schließlich, das Projekt abzubrechen, doch er konnte sich nicht durchsetzen. Im Juli 2020 ergab eine Aktualisierung der Kostenberechnung bereits 2,832 Millionen Euro.

Kostensteigerungen

Anfang dieses Jahres erfolgte die erste Ausschreibung für den Hochbau, die aus Kostengründen aufgehoben wurde. Nun gab es die zweite Runde. Für die Bereiche Elektro und Schlosser wurden keine Angebote eingereicht, ein Hochbaulos konnte nicht gewertet werden. Dennoch ist nun mit Baukosten in Höhe von 3.699.609 Euro zu rechnen – im Haushalt wurden dafür 2,995 Millionen Euro bereitgestellt. Die Verwaltung rechnet aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten mit einer Gesamtsumme von rund 4,4 Millionen Euro.

Eltern und Kinder, die für den Bau des "Hort am Hochwald" eintreten. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Grubert dazu: „Wir sind jetzt bei Kosten von 90.000 Euro pro Hortplatz – sonst geht man von 30.000 bis 50.000 Euro aus. Das ist nicht vertretbar.“ Doch die Mehrheit der Gemeindevertreter wollte sich seinem Wunsch nach Aufhebung der Submission nicht anschließen. Er betreibe Verzögerungstaktik, wurde ihm vorgeworfen. Man frage sich, ob die Kalkulation vor drei Jahren überhaupt richtig gewesen sei, wurde aufgebracht. Es werde bei einer dritten Ausschreibung sicher noch teurer werden, wurde zu bedenken gegeben. Einen Schlosser und Elektro-Fachmann werde man sicher später auch noch finden – deswegen den Bau nicht zu beginnen, sei nicht angebracht, wurde gefordert.

Man müsse jetzt eben in den sauren Apfel beißen und das zu den erhöhten Preisen umsetzen, argumentierten Gruberts Gegner. Ein Hort sei mehr, als nur Kinder in einem Raum zu verstauen und um 18 Uhr abzuholen. Aber man dürfe dennoch nicht mit den Millionen um sich werfen, konterten die Unterstützer Gruberts. Die Untersuchungen, die alle besagen, dass die Schülerzahlen abnehmen werden, würden zeigen, dass der Bürgermeister verantwortungsbewusst arbeite. Es gehe schließlich um Steuergelder, argumentierten sie.

Einig waren sich alle Parteien lediglich in einem Punkt: Dass sie den Modulbau wollen, den Grubert auf der Grünfläche neben dem Rathaus sieht. Gerne möglichst schnell, am liebsten gestern.

Schließlich ließ der Bürgermeister es nicht auf eine Abstimmung und die sichere Niederlage ankommen. Er zog den Antrag auf Aufhebung vorerst zurück. Die Unternehmen seien bis 18. Februar an ihre Angebote gebunden, er würde sein Anliegen noch einmal in der nächsten Sitzung vorbringen. Und, schon trotzig, ergänzte er: „Und ich lasse bis zur nächsten Sitzung den modularen Bau komplett untersuchen. Das werde ich gleich morgen früh beauftragen.“ Beschließen müssten diesen dann aber natürlich auch die Gemeindevertreter, betonte er. Und jenen, die hofften, diese Variante würde innerhalb weniger Monate fertig sein, gab er noch mit: „Ich werde dafür eine Baugenehmigung und andere Genehmigungen brauchen – und die dauern. Die kann man nicht herreden.“

Von Konstanze Kobel-Höller