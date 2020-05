Bau der neuen Gesamtschule beginnt im Mai

Teltow

Nachdem im April die Baustelleneinfahrt zum Grundstück in der Teltower Mahlower Straße angelegt wurde, auf dem die künftige neue Gesamtschule des Landkreises errichtet werden soll, wird nun im Mai wie geplant mit den Arbeiten dort begonnen, versicherte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert gegenüber der MAZ. Man sei trotz der Coronakrise bei dem Bau im Zeitplan. Nach bauvorbereitenden Maßnahmen ist für Ende Mai der offizielle Spatenstich geplant.

Kosten: 23 Millionen Euro

Der Neubau der „Grace-Hopper-Gesamtschule“, die derzeit in der ehemaligen Mühlendorf-Oberschule untergebracht ist, soll mit Beginn des Schuljahres 2022/23 bezugsfertig sein. Sie wird vier bis fünf Züge pro Jahrgang umfassen, darunter auch einen gymnasialen Zweig. Gemeinsam mit der Zweifeld-Sporthalle und den Außenflächen ist der Bau mit rund 23 Millionen Euro kalkuliert.

Das Schulgebäude in Form eines fünfstrahligen Sterns ist durch einen zentralen offenen Raum gekennzeichnet, um den sich sogenannte Lernhäuser für jeweils 80 bis 120 Schüler anordnen. Diese werden als große Nutzungseinheiten mit Klassenräumen, kleinen Räumen für Projektarbeiten sowie einem flexibel nutzbaren Lagerraum, der auch als Lehrerstützpunkt genutzt werden kann, ausgebaut. Auch ein zentrales Forum findet sich in jedem der Lernhäuser. In den drei Geschossen sollen bis zu 870 Schüler und Schülerinnen 62 Pädagogen und Therapeuten in 29 Klassen unterrichtet und betreut werden.

So soll die Gesamtschule in Teltow fertig aussehen. Quelle: Numrich Albrecht Klumpp Architekten

Sie Zweifeld-Sporthalle soll sich laut der Pläne durch Trennvorhänge in drei separate Hallen teilen lassen. Sie hat eine Tribüne, auf der bis zu 199 Zuschauer sitzen können.

Mehr als 60 Parkplätze

Die Zufahrt zu dem 33.930 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der S-Bahntrasse und hinter einer Tankstelle sorgte stets für Aufregung. Nach Erstellung eines Verkehrsgutachtens beschloss der Kreis, eine Stichstraße zwischen der Tankstelle und dem evangelischen Seniorenzentrum „Bethesda“ in der Mahlower Straße mit möglichst großem Abstand zur Kreuzung mit der Gustl-Sandtner-Straße neu zu bauen.

Mehr als 60 Parkplätze werden auf dem Areal angelegt. Fußgänger und Radfahrer sollen die Schule außerdem über die Conrad-Blenkle-Straße und über die Kastanienstraße erreichen.

Von Konstanze Kobel-Höller