Teltow: Erlebnistag im Industriemuseum für Schüler und Schülerinnen

Teltow

Einen Erlebnistag für Schüler und Schülerinnen bietet das Industriemuseum in Teltow am 26. März von 10 bis 15 Uhr an.

Nachdem aufgrund von Corona zwei Jahre lang weniger Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung im Industriemuseum stattfinden mussten, startet das im Museum angesiedelte Informationszentrum nun mit einem neuen Format. Einmal im Jahr sollen nun interessierte Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen fünf bis 13 zu einem Erlebnistag eingeladen werden.

Hier sollen die Besucher technische Zusammenhänge spielerisch und praxisnah erkennen, Verbindungen zwischen beruflicher Praxis und schulischem Lehrstoff herstellen und daraus Entscheidungen für die eigene Berufswahl abzuleiten. Die Schüler erwartet ein interessantes Programm zum Mitmachen und Begreifen technischer Zusammenhänge, versprechen die Veranstalter, an verschiedenen Stationen können sie sich informieren, aber auch selbst mitwirken, am 3D-Drucker ihr eigenes Produkt erstellen und Anregungen für die eigene Berufswahl erhalten.

Themen sind etwa Amateurfunk, Mikrocontroller, 3D-Drucker, Dampfmaschinenmodelle, Energiewende, Entwicklung des Telefons, Industrie 4.0 und Berufs- und Studienorientierung. An Praxisstationen können etwa Modelle einer Taschenlampe, einer elektrischen Klingel oder der Stromerzeugung mit einem Windrad gebaut werden.

Der Erlebnistag findet im Industriemuseum der Region Teltow in der Oderstraße 23-25 in Teltow statt. Der Eintritt ist frei.

Von MAZonline