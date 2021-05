Region Teltow

Von einem Knall mit einem anschließenden Stromausfall, der in manchen Teilen Teltows, Kleinmachnows und Stahnsdorf noch länger Nachwirkungen hatte, wurde die Region Montagabend unsanft aus dem gemütlichen Feierabend gerüttelt. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Doch was war der Grund für den Wirbel?

Rund ging es auf den sozialen Medien gegen 22 Uhr: Ist bei euch auch der Strom ausgefallen? Geht das Internet? Fernsehen? Und was war der Grund für den lauten Knall, der aus dem Teltower Gewerbegebiet zu kommen schien? Aus ganz Kleinmachnow bis zur Stadtgrenze zu Berlin, in Stahnsdorf bis zur Hildegardstraße und in Teltow bis Seehof, Mühlendorf und in die Mahlower Straße kamen die Meldungen. Feuerwehr und Polizei wurden verständigt und suchten die Region ab, die erste Auskunft der Leitstelle lautete: „Wir sind genau so ratlos wie die Kollegen vor Ort, sie suchen noch nach einem Schadensereignis.“

Zwei Theorien

Zwei Haupttheorien etablierten sich unter den Internetusern: Der „Rumms“ habe ein bisschen wie eine „Lastabschaltung nach Kurzschluss“ geklungen, der aus dem Umspannwerk in der Teltower Katzbachstraße gekommen sein könnte. Es habe auch kurz nach Feuer gerochen. Eine Userin sprach von einem Blitz im Umspannwerk, der auch den Knall verursacht habe. In einem anderen Beitrag war von einer explodierten Trafostation in Kleinmachnow die Rede.

Die Störungen waren unterschiedlich lang, manche sprachen von wenigen Sekunden, danach hätte wieder alles funktioniert, eventuell mussten Router und andere Geräte neu gestartet werden. Bei vielen kam zwar das Strom nach einigen Minuten wieder, aber Internet, Telefon oder Fernsehen wollten nicht wieder sofort anspringen. Andere, etwa im Teltower Flussviertel, das in unmittelbarer Nachbarschaft zum Umspannwerk liegt, beklagten, sie wären zwanzig Minuten oder sogar länger im Dunkeln gesessen.

Technischer Defekt in Umspannwerk

Nach 23 Uhr dann die Bestätigung aus der Feuerwehr-Leitstelle: „Es handelte sich um einen technischen Defekt in einem Umspannwerk.“ Mehr wisse man nicht, dazu müsse der zuständige Stromversorger befragt werden. Auch, wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, konnte nicht beurteilt werden. Die Feuerwehr hatte die Erstmeldung um 21.31 Uhr erhalten und rückte um 23.15 wieder ab, im Einsatz waren die Kollegen aus Teltow und die Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow.

Störungsmeldungen nicht an 112! Eine Bitte sprach die Leitstelle aus: Rund 30 bis 40 Anrufe seien über die Notrufnummer 112 eingelangt – um den Stromausfall zu melden. Geradezu überschüttet sei man mit diesen Telefonaten worden. Dafür sei aber der Störungsdienst des Energieanbieters (edis Strom: 0 33 61/7 33 23 33) zuständig. Die Notrufnummer ist nur für eines da: Für Notfälle.

Schließlich berichtete eine Teltowerin im Internet, der Fehler sei von einem Waschbären verursacht worden. Das Tiere habe den Zwischenfall nicht überlebt.

Nicht der erste Stromausfall

Schon vorige Woche am Sonntag hatte es einen Stromausfall in der Region gegeben, ebenfalls gegen 22 Uhr. In diesem Fall soll eine geplatzte Gasleitung verantwortlich gewesen sein. Hier waren vor allem Teltow, Ruhlsdorf, aber auch Ludwigsfelde, Großbeeren und Heinersdorf betroffen.

Von Konstanze Kobel-Höller