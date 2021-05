Teltow

Gegen Tierquälerei protestiert am Donnerstag die „Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt“ vor der Niederlassung der Rewe Group in Teltow. Mit Hühnerattrappen und einem Riesentransparent wollen die Aktivisten auf ihre Anliegen aufmerksam machen.

Deutschlands zweitgrößter Lebensmitteleinzelhändler soll höhere Tierschutzstandards in der Hühnermast einführen, fordert die Stiftung mit zahlreichen Unterzeichnern einer entsprechenden Petition: Innerhalb 24 Stunden waren es mehr als 60 000 Menschen, die dieses Anliegen unterschrieben haben. Rewe hinke Mitbewerbern wie Aldi oder Norma hinterher und werde den eigenen Nachhaltigkeitsversprechen nicht gerecht, so die Kritik der Tierschützer.

Lesen Sie auch:

Kleinmachnow verleiht acht E-Bikes auf dem Rathausmarkt

Stahnsdorfer Fraktion hat Angst vor atomarem Endlager in der Region

Kleinmachnow: Hospiz statt Hotel

Bei der Aktion „Rewe-Qualfleisch? Ohne mich!“, die am Donnerstag, 20. Mai, von 11 bis 12.30 Uhr vor dem Gebäude Rheinstraße 8 in Teltow stattfinden wird, soll nun mit 62 Hühnerattrappen in den roten Rewe-Körbchen, einem überlebensgroßen Huhn sowie einem neun Quadratmeter großen Transparent auf das Leiden von mehr 620 Millionen Hühnern aufmerksam gemacht werden, die in der konventionellen Mast auf extrem beengtem Raum in trostlosen Ställen leben und oft unter den Folgen dieser Zucht leiden. Dies würden auch Aufnahmen aus einem Stall des Rewe-Zulieferers Wiesenhof belegen, so die Tierschützer.

Von MAZ Online