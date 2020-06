Teltow

Die überregional bekannte Benefizkonzertreihe „Rock am Kanal“ wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Organisatoren haben die Veranstaltung abgesagt. Grund ist das Verbot von Großveranstaltungen, das am 31. August geendet hätte. Die Frist wurde allerdings bis in den Oktober hinein verlängert. Die achte Auflage von „Rock am Kanal“ sollte am 5. September auf dem Gelände des Teltower Stadthafens stattfinden.

Benefizkonzerte seit 2013

„Wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir zu den Großveranstaltungen zählen. Das haben wir unseren zahlreichen Besuchern zu verdanken“, sagt der Teltower Autohändler Torsten Höricke. Gemeinsam mit Michael Ritter und Teltower Musikern hatte er 2013 die Benefizveranstaltung ins Leben gerufen. Der Erlös der Konzerte wird in jedem Jahr für karitative Zwecke gespendet.

Mehr als 2500 Besucher am Teltowkanal

Im vergangenen Jahr waren mehr als 2500 Besucher zum Konzert gekommen. Die Veranstaltung erbrachte mehr als 30 000 Euro, die an Einrichtungen wie die Stiftung Hilfe für Familien in Not, den ASB-Landesverband Brandenburg zur Unterstützung des „Wünschewagens“, der unheilbar Kranken einen letzten großen Ausflug ermöglicht, oder an den Seniorenklub der Volkssolidarität „ Toni Stemmler“ in Kleinmachnow übergeben wurden.

„Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Wir hoffen, die Musiker und Fans bleiben uns bis dahin treu“, wünscht sich Höricke.

Von Heinz Helwig